Sonora

Otro fallecimiento en Navojoa por rickettsia, suman cinco en el año

Van nueve casos contabilizados en este año, cuatro de ellos no fueron letales

Oct. 02, 2025
Un nuevo fallecimiento por rickettsia registró Navojoa en las estadísticas presentadas por la Secretaría de Salud en Sonora al término del mes de septiembre, con lo que se contabilizan ya un total de cinco decesos este 2025.

El Informe Epidemiológico Semanal emitido por las autoridades de salud y con corte hasta el pasado 27 de septiembre, confirmaron que Navojoa se encuentra en segundo lugar a nivel estatal, con más muertes por rickettsia, solo por debajo de Hermosillo, que presenta siete decesos.

Navojoa, Empalme y Hermosillo, fueron los municipios que en la última semana registraron casos de rickettsia, pero solo en Navojoa y Hermosillo hubo fallecimientos.

Esto representa que en Navojoa, la letalidad por rickettsia se encuentra al 56 por ciento, debido a que de nueve casos que se han presentado en el año, en cinco de ellos han acabado con la vida del paciente.

Esto coloca al municipio al mismo nivel que Etchojoa con los fallecimientos, otro de los puntos críticos para esta enfermedad en el sur del estado, sin embargo en ese municipio, la letalidad se encuentra al 100 por ciento.

A nivel regional, Navojoa encabeza la lista con nueve casos, seguido de Etchojoa con cinco, Benito Juárez con tres, así como Álamos y Huatabampo, con un caso cada uno.

Autoridades de salud llamaron a la población a extremar medidas preventivas, como la desparasitación de mascotas, la limpieza de patios y la atención médica inmediata ante síntomas, lo que pueda contribuir a seguir salvando vidas.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
