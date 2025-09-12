  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

El Gobierno de Sonora refuerza apoyo a familias vulnerables

El apoyo económico implementado por la Secretaría de Bienestar en Sonora impacta positivamente a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema

Sep. 12, 2025
Imagen: Boletín
Imagen: Boletín

El Gobierno de Sonora, en un acto de compromiso con la justicia social, ha efectuado con puntualidad el cuarto depósito bimestral de 2025 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables. A través de la Secretaría de Bienestar, esta iniciativa refuerza su objetivo de llevar bienestar tangible a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas.

Esta acción, prioritaria para la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se consolida como un pilar esencial para 13,365 familias que residen en situación de pobreza o pobreza extrema en Sonora. El apoyo funciona como un ingreso complementario que les permite adquirir alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad para el hogar, aliviando así una parte de su carga financiera.

Cada familia beneficiada recibe de manera bimestral la cantidad de $2,500 pesos. Los recursos se entregan mediante una tarjeta electrónica y son financiados en su totalidad por el ejercicio estatal. Para el presente año, el programa cuenta con una asignación histórica sin precedentes: 200 millones de pesos, un presupuesto que refleja la firme decisión de priorizar a quienes durante mucho tiempo fueron marginados.

Fernando Rojo de la Vega Molina, titular de la Secretaría de Bienestar, ha reiterado que este esfuerzo va más allá de una simple transferencia monetaria. En sus propias palabras, se trata de "una política pública con rostro humano, que reconoce la lucha y el esfuerzo de miles de sonorenses". Este programa se enmarca dentro de una estrategia integral de desarrollo social que busca, no solo paliar una necesidad inmediata, sino también impulsar el desarrollo pleno de las personas y garantizar su derecho a una vida digna y con oportunidades.

Para recibir asesoría o resolver cualquier duda relacionada con el programa, los ciudadanos pueden establecer comunicación directa con el equipo de Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar a través del número de WhatsApp 662 369 9989.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 12 de septiembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 12 de septiembre

Septiembre 12, 2025

La sequía en Sonora mantiene en niveles críticos a las presas de la cuenca del Río Yaqui, que en conjunto apenas alcanzan el 25.7% de su capacidad

Sonora se suma al Simulacro Nacional 2025 con participación masiva
Sonora

Sonora se suma al Simulacro Nacional 2025 con participación masiva

Septiembre 12, 2025

Más de 124,333 personas participarán en el Simulacro Nacional 2025 en Sonora, demostrando compromiso colectivo

Clima en Sonora hoy viernes 12 de septiembre: Monzón mexicano dejará lluvias y vientos fuertes en el estado
Sonora

Clima en Sonora hoy viernes 12 de septiembre: Monzón mexicano dejará lluvias y vientos fuertes en el estado

Septiembre 12, 2025

El monzón mexicano traerá lluvias y vientos fuertes a gran parte de Sonora este viernes, mientras autoridades mantienen vigilancia