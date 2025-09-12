Clima en Sonora hoy viernes 12 de septiembre: Monzón mexicano dejará lluvias y vientos fuertes en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió este viernes un pronóstico en el que advierte que los efectos del monzón mexicano, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán tormentas eléctricas acompañadas de lluvias ligeras a moderadas de entre 5 y 25 milímetros, así como rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Sonora durante la tarde.

De manera paralela, se mantiene bajo vigilancia la depresión tropical "Trece-E" en el Océano Pacífico, la cual podría evolucionar a tormenta tropical en el transcurso de las próximas horas, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

CLIMA EN SONORA HOY VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

Temperatura mínima de 27°C y máxima de 37°C.

Una humedad de 80%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos con algunos intervalos nubosos y 40% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Una temperatura mínima de 27°C y máxima de 36°C.

Humedad de 85%.

Con vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

Temperatura mínima de 18°C y máxima de 31°C

Una humedad de 85%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos con algunos intervalos nubosos y 40% de probabilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Temperatura mínima de 22°C y máxima de 38°C.

Una humedad relativa de 40%.

Vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación

NAVOJOA

Temperatura mínima de 27°C y máxima de 36°C.

Humedad de 85%.

Se presentarán vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Temperatura mínima de 20°C y máxima de 31°C.

Humedad de 70%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Intervalos nubosos y 60% de probabilidad de precipitación.

GUAYMAS

Una temperatura mínima de 29°C y máxima de 33°C.

Humedad de 85%.

Vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos parcialmente nublados y un 20% de probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del estado.