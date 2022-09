Educar transforma: ADM

En ese evento se reconoció a 347 docentes de ochos estados por sus prácticas de enseñanza durante la pandemia por Covid-19.

Ante personal docente de Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, el mandatario estatal, acompañado de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública en el país, reconoció a cada una y cada uno de ellos por nunca rendirse y continuar con la educación de miles de niñas, niños y jóvenes de esta región del país.

"En la pandemia fueron dos años sumamente complejos, para todas y todos. Y creo que ahí, las, los médicos, las maestras, los maestros de nuestro país jugaron un rol estelar. Y por ello, también, merecen nuestro reconocimiento, de tal nivel que no me equivoco si me atrevo a calificar ese mérito de carácter histórico. Por eso siempre, por esas razones históricas y esas de coyuntura, este su servidor expresa sin regateo alguno su reconocimiento a las y los maestros de México", comentó.

El Gobernador reiteró que su objetivo con la educación de niñas, niños y jóvenes de Sonora es hacer crecer el fondo de becas para el próximo año a 750 millones de pesos e irlo incrementado año con año 250 millones de pesos, para que ninguna alumna y alumno sonorense se vea en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas.

Durazo Montaño refrendó su compromiso con la secretaria de Educación Pública de hacer causa común para que la educación que busca la transformación de México lleve a Sonora a un lugar estelar en el país.

"Quiero decirle, Secretaria, que aquí tendrá un gobernador que hará causa común de manera incondicional y sin regateos con los nuevos programas de educación que buscan la transformación de nuestro país. Estoy cierto que, con su respaldo, llevaremos a la educación de nuestro estado al lugar estelar que debe tener en todo nuestro país", destacó.

Ramírez Amaya destacó que la Secretaría de Educación Pública trabajará para construir las condiciones de una educación de excelencia, mediante acciones que reconozcan la labor de las maestras y maestros.

"Sabemos que con las maestras y los maestros que tiene el país la transformación educativa seguirá consolidándose. Sabemos que, sin educación, no habrá transformación. Y también sabemos que sin maestros y maestras reconocidos y revalorizados no puede haber una educación de excelencia", afirmó.

Aarón Grajeda Bustamante, secretario estatal de Educación y Cultura, detalló que este reconocimiento es para agradecer y celebrar la entrega que tuvieron a la mejor de las causas, la educación y el futuro de México, pues nunca dejaron de dar clases y los estudiantes pudieron continuar con sus estudios durante dos años de pandemia.