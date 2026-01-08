Docentes se preparan para regreso a clases

Más 9 mil profesores de preescolar, primaria y secundaria de Sonora concluyen este viernes los cursos de estrategia previo a recibir alumnado que regresará a clase el próximo lunes, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, esto luego de dos días de reuniones y revisión de las instalaciones de los planteles para iniciar actividades.

Luego de haber permanecido en periodo vacacional desde el pasado 22 de diciembre, los directores iniciaron labores el miércoles 7 de enero para llevar a cabo un taller intensivo exclusivo para quienes ejercen esta función dentro de los planteles estatales. Mientras que el personal docente llevó su curso durante dos días.

Estos cursos fueron tomados por personal tanto del turno matutino y vespertino. En este tiempo los docentes también trabajan en la actualización del periódico mural con las fechas relevantes del mes en curso, que en el caso de Cajeme se trata de más de mil 200 docentes de educación básica los que imparten clases para alrededor de 30 mil estudiantes.

En Navojoa son casi 600 docentes y más de 13 mil alumnos; en Huatabampo existen cerca de 320 maestros; y en Álamos hay aproximadamente 148 profesores de aula para más de 2 mil estudiantes.

De acuerdo al calendario oficial escolar, una vez que los estudiantes regresen a las aulas, no habrá puentes ni días de asueto en lo que resta de enero, con excepción del día viernes 30 cuando se lleve a cabo una suspensión de labores por motivo del consejo técnico habitual de cada fin de mes.