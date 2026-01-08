  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 8 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Docentes se preparan para regreso a clases

En Cajeme son más de mil 200 profesores los que llevan curso para el regreso de la segunda mitad del ciclo escolar 2025 - 2026

Ene. 08, 2026
En el caso de Cajeme se trata de más de mil 200 docentes de educación básica los que imparten clases para alrededor de 30 mil estudiantes
En el caso de Cajeme se trata de más de mil 200 docentes de educación básica los que imparten clases para alrededor de 30 mil estudiantes

Más 9 mil profesores de preescolar, primaria y secundaria de Sonora concluyen este viernes los cursos de estrategia previo a recibir alumnado que regresará a clase el próximo lunes, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, esto luego de dos días de reuniones y revisión de las instalaciones de los planteles para iniciar actividades.

Luego de haber permanecido en periodo vacacional desde el pasado 22 de diciembre, los directores iniciaron labores el miércoles 7 de enero para llevar a cabo un taller intensivo exclusivo para quienes ejercen esta función dentro de los planteles estatales. Mientras que el personal docente llevó su curso durante dos días.

Estos cursos fueron tomados por personal tanto del turno matutino y vespertino. En este tiempo los docentes también trabajan en la actualización del periódico mural con las fechas relevantes del mes en curso, que en el caso de Cajeme se trata de más de mil 200 docentes de educación básica los que imparten clases para alrededor de 30 mil estudiantes.

En Navojoa son casi 600 docentes y más de 13 mil alumnos; en Huatabampo existen cerca de 320 maestros; y en Álamos hay aproximadamente 148 profesores de aula para más de 2 mil estudiantes.

De acuerdo al calendario oficial escolar, una vez que los estudiantes regresen a las aulas, no habrá puentes ni días de asueto en lo que resta de enero, con excepción del día viernes 30 cuando se lleve a cabo una suspensión de labores por motivo del consejo técnico habitual de cada fin de mes.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Unison trabaja para ser nodo del clúster nacional Supercómputo e Inteligencia Artificial
Sonora

Unison trabaja para ser nodo del clúster nacional Supercómputo e Inteligencia Artificial

Enero 08, 2026

Ya se encuentran trabajando en rumbo a este logro que buscarán obtener para septiembre de este año

INE Sonora en espera de la llegada de recurso
Sonora

INE Sonora en espera de la llegada de recurso

Enero 08, 2026

A nivel nacional son más de 21 mil millones de pesos los que se distribuirán a nivel nacional en los distintos rubros

Más de 74 mil visitaron el Parque Infantil de Navojoa durante las fiestas decembrinas
Sonora

Más de 74 mil visitaron el Parque Infantil de Navojoa durante las fiestas decembrinas

Enero 08, 2026

Esto gracias al programa gratuito que se ofreció en estas fiestas decembrinas, del 21 de diciembre al 6 de enero