Discriminan a guarijíos en la salud

Tres comunidades de los pueblos guarijíos , como Jacales, San José Makurawe y San Bernardo, en el municipio Álamos, tomaron el Centro de Salud tras manifestar que no reciben las atenciones necesarias.

Héctor Zaila Enríquez, vocero de las comunidades indígenas, dijo que los habitantes de estos pueblos denunciaron discriminación por el personal comunitario, entre ellos, el director, José Mario Mapula; Santa Elena Camacho, jefa de Enseñanza de Médicos, y José Feliciano Suárez, Jurídico de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Los manifestantes solicitaron la atención inmediata de las autoridades de Salud en el Estado para atender principalmente lo relacionado a la discriminación del pueblo indígena.

"(Están) muy tristes los mismos habitantes de los pueblos por la desatención que se les da por parte del personal, es por eso que acordaron tomar las instalaciones y no dejarlas hasta que haya una respuesta sobre los puntos que están expresando en las pancartas", mencionó.

Los habitantes ya no quieren ver discriminación por parte de ellos, no quieren que falten medicamentos ni atención, sostuvo, porque no se les está atendiendo como se merecen, (por eso) tomaron las instalaciones para que venga el personal y que lleguen a acuerdos en los mejores términos.