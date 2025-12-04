¿Cuánto cuesta ir a "La Cura Fest" de Carín León desde Ciudad Obregón?

El tan esperado anuncio por fin llegó: Carín León confirmó que su primer festival, La Cura Fest, se realizará el próximo 14 de marzo en Hermosillo. El proyecto, que el cantante sonorense venía adelantando desde hace meses, busca convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del norte del país.

La propuesta no es menor: reunir a más de 40 mil personas en una sola jornada totalmente dedicada a la música, la identidad y las raíces del noroeste mexicano.

UN FESTIVAL HECHO EN CASA

La Cura Fest tendrá como sede el recinto de Expogan Hermosillo, un espacio emblemático en la ciudad que permitirá recibir a miles de asistentes. Para Carín León, este festival representa mucho más que un espectáculo; es una forma de volver a su tierra y conectar con su público desde un lugar más íntimo.

"El festival es una manera de abrir el corazón y compartir lo que uno trae guardado, aquí con mi gente. Juntamos a pura raza que admiro y respeto, pa´ armar una fiesta donde la música se sienta libre y sin fronteras. Hermosillo ya pedía una noche así... pa´ agarrar la cura juntos", compartió el cantante.

La jornada comenzará a las 14:00 horas y tendrá una producción de alto nivel. Además de Carín, se espera la participación de diversos artistas que fusionarán el regional mexicano con sonidos del country y el folk estadounidense. El elenco se revelará en los próximos días.

BOLETOS: PRECIOS Y ZONAS DISPONIBLES

Para quienes buscan asegurar su lugar, ya hay información oficial sobre los costos de las diferentes áreas dentro del festival. La venta general iniciará el 5 de diciembre a las 10:00 horas a través de Arema Ticket.

Estas son las secciones y sus precios sin cargos de servicio:

General: mil 250 pesos

VIP Sur: 2 mil 680 pesos

VIP Norte: 2 mil 680 pesos

Palcos Norte: 4 mil 750 pesos

Palcos Sur: 4 mil 750 pesos

Las zonas VIP y Palcos incluirán beneficios especiales que la boletera detallará próximamente, junto con las etapas de venta y el cartel oficial.

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR DESDE CIUDAD OBREGÓN AL CURA FEST?

Para quienes planean asistir desde Ciudad Obregón, es útil considerar los gastos aproximados del traslado. A continuación se presenta un cálculo estimado tomando en cuenta transporte, comida económica del día y el costo del boleto seleccionado.

Traslado ida y vuelta

En automóvil (gasolina): alrededor de 600 a 700 pesos

En autobús: alrededor de 500 a 600 pesos por el viaje redondo

Para este cálculo, se toma un promedio general de 650 pesos por persona.

Comida y gastos básicos

Considerando alimentos y una bebida dentro del recinto o cercanías, el gasto puede rondar los 250 a 300 pesos. Se toma un promedio de 270 pesos.

Total aproximado por persona según la sección

General

Boleto: mil 250 pesos

Viaje + comida: 920 pesos

Total estimado: 2 mil 170 pesos

VIP Sur o VIP Norte

Boleto: 2 mil 680 pesos

Viaje + comida: 920 pesos

Total estimado: 3 mil 600 pesos

Palcos Norte o Palcos Sur

Boleto: 4 mil 750 pesos

Viaje + comida: 920 pesos

Total estimado: 5 mil 670 pesos

Estos cálculos pueden variar ligeramente dependiendo del medio de transporte elegido, el precio final de la comida o si se comparten gastos de gasolina entre varios asistentes.