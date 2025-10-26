Crecimiento poblacional en Navojoa ha sido del 35% en tres décadas

Mientras que el desarrollo en infraestructura ha sido muy significativo en los últimos cinco años para Navojoa, con mayor hotelería y centros comerciales, también ha sido el crecimiento poblacional un tema en incremento, como uno de los municipios que ha tenido mayor crecimiento en Sonora durante los últimos años.

Según el Consejo Estatal de Población, a través del Análisis Histórico y Proyección de Población, Navojoa ha incrementado su población en 44 mil 504 personas en los últimos 35 años, pasó de contar con 126 mil 073 habitantes en el año 1990, a contar en este 2025 con una población de 170 mil 577 habitantes.

Esto representa que Navojoa ha crecido su población un 35 por ciento en poco más de tres décadas; actualmente el grupo predominante es el de mujeres, en el que el municipio tiene un total 85 mil 593, por 84 mil 984 habitantes que son hombres.

El grupo poblacional más alto es el de 15 a 19 años, con un total de 14 mil 652 habitantes, mientras que el más bajo es el de 85 y más, con un total de 1,969 pobladores hasta este año.

La proyección marca que por lo menos durante los próximos años, Navojoa continuará como una ciudad en crecimiento poblacional, ya que las proyecciones marcan que para el año 2040, el municipio alcanzará un total de 173 mil 135 habitantes.

Por el contrario de lo que sucede en municipios como Benito Juárez y Álamos, donde hay decremento poblacional, Navojoa se encuentra entre las ciudades con mayor aumento entre su población.

DATO:

