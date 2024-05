Corea del Sur representa una gran opción de negocios en el estado: Sonora Global

Los empresarios mexicanos y los sonorenses en particular han detectado grandes opciones de negocios con Corea, según los análisis de los miembros de la agrupación Sonora Global.

El próximo 6 de junio se realizará la conferencia-convivio Tendencias Económicas Globales Corea-El Salvador-Estados Unidos, evento programado a celebrarse en Hermosillo.

Arturo Fernández, economista y dirigente de Sonora Global, indicó que el tema es Tendencias Económicas Globales, Corea, El Salvador, Estados Unidos.

Se contará con la participación de Samuel Vázquez, economista principal de BBVA Research México.

En el panel van a exponer Mariana Valenzuela Arena, Research and Investiment Manager en la agencia Kotra de la embajada de Corea en México, con el tema "Corea y México, oportunidades de socios estratégicos".

También se incluye en el evento Javier Galdámex, Promotion and investment Manager en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma del gobierno de El Salvador.

A él le tocará hablar del tema "Desarrollo Económico; El éxito de El Salvador.

Finalmente estará Jeffrey Garza Walker, vicepresidente ejecutivo de Naihorizon con su presentación en inglés "What do site selectors think", esto es, "¿Qué piensan los selectores de sitios?" .

Los llamados "site selectors" son las personas encargadas de buscar las ciudades con las condiciones adecuadas para la llegada de inversión o de inversionistas extranjeros.