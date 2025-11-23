  • 24° C
Consulado de EU en Hermosillo inicia subasta

Es de bienes de su inventario y esta será exclusivamente en línea con registro gratuito

Nov. 23, 2025
El Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo invitó a la comunidad en general a participar en la subasta de bienes y muebles que se encuentran en exceso en su inventario, para lo cual, los interesados podrán inscribirse de manera gratuita para registrarse como interesados.

La plataforma web de subasta en línea permanecerá abierta del lunes 24 al viernes 28 de noviembre para participar de manera activa y presentar las ofertas por los artículos disponibles, entre los cuales se encuentran recámaras, colchones, mesas, juegos de jardín, refrigeradores, lavadoras y computadoras entre otros.

Una vez que los artículos sean adquiridos, el consulado aclara que no habrá disponibilidad de devolución, garantía o reembolso, puesto que al aceptar el registro también deja claro que se está aceptando adquirir los productos en el estado en que se encuentran.

A través del portal de la subasta, se muestran las fotografías y descripción el estado de cada artículo y los precios van desde un precio mínimo de quinientos pesos en adelante dependiendo del lote y resalta que las ofertas o pujas solo puede hacerse en pesos mexicanos, y se recomienda monitorear para poder reaccionar ante posibles contraofertas de otros participantes interesados.

Quienes resulten ganadores de la oferta final, recibirán un correo electrónico que incluirá un enlace a la aplicación donde podrá revisar los artículos adjudicados y el pago por los lotes ganados en la subasta sólo puede ser efectuado a través de depósito el día lunes 1 de diciembre de 2025.

Una vez realizado todo el proceso, los artículos podrán ser recogidos en el mismo consulado el día martes 2 de diciembre de 2025 en un horario de 09:00 - 15:30 horas, el consulado resaltó que solo se encargará de la subasta en línea sin posibilidades de hacer envíos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

