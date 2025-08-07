Conectan pozo Las Animas en Navojoa; beneficiará con agua potable a 17 mil habitantes del Oriente

Fue inaugurado en Navojoa el Pozo "Las Animas 2", una obra con beneficio directo al sur oriente de Navojoa para garantizar el suministro de agua, con una inversión de 2 millones 120 mil pesos que acerca al objetivo de que las familias de este sector, cuenten con agua potable todos los días y a todas horas.

El banderazo oficial de la obra fue encabezado por el alcalde Jorge Elías Retes, quien resaltó el beneficio que tendrá este nuevo pozo, el cual, si bien, no acabará con el desabasto que se presenta, si mejorará el suministro.

La inversión de esta obra, corresponde a equipamiento, línea de conducción e interconexión a través de recursos propios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn).

En cuanto a la parte técnica de la obra, fue el director del Oomapasn, Artidoro Lagarda Yescas, quien explicó que es un pozo instalado con 133 metros lineales de profundidad, que brindará 50 litros por segundo hacia el sector sur oriente.

El funcionario municipal detalló que con esta obra, se beneficia a entre 16 mil 500 y 17 mil personas en el suministro de agua potable, al otorgar 4 millones 300 mil litros diarios a la red de distribución.

"Este pozo ayudará a que la red no se vacíe, mientras los demás pozos llenan el tanque Paquín Estrada que brinda agua al oriente, apoyando a una red que ya estará contando con cuatro nuevas fuentes de abastecimiento", resaltó.

El beneficio de esta obra, se verá reflejado en un mayor suministro de agua en colonias como la Indeur, la 16 de septiembre y 16 de junio, además de la SOP, 23 de abril, Nueva Generación, Infonavit, Tetaboca, Sonora, Misioneros, Misión del sol y Valle Grande.