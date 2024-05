Van Buscadoras a marcha nacional

Con más de 240 colectivos y alrededor de 8 mil participantes, representantes de los colectivos de madres buscadoras de Sonora participaron en la marcha nacional realizada la mañana del viernes en la Ciudad de México.

Cecilia Delgado Grijalva, presidenta y fundadora del grupo Buscadoras por la Paz, relató que tuvieron oportunidad de convivir con madres que enfrentan la misma situación en otros estados del país y confirmaron que la violencia es generalizada.

"Estuvimos representantes de alrededor de 240 colectivos, éramos alrededor de 8 mil manifestantes que marchamos en esta protesta que mantendremos en la búsqueda de nuestros hijos", expresó.

La reunión fue desde el día miércoles 8, lo que les dio oportunidad de intercambiar ideas y datos con lo que se dieron un panorama nacional de las privaciones ilegales de la libertad que terminan en desapariciones.

"La verdad es que estuvo impresionante esta marcha ahí con eso se pone de manifiesto que el problema no es la costa Hermosillo, no es Caborca, no es Obregón, es todo el país y escuchando otras compañeras vemos que no es nada diferente a otro estado aunque hay unos que son todavía más violentos que Sonora.

"Pero sí estamos compartiendo nuestras vivencias y la verdad pues es impresionante por todo lo que pasamos", expuso.

Por Sonora acudieron representantes de colectivos de búsqueda de Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo. Nogales y Magdalena.

De Cajeme acudieron Lourdes Charmonate Oroz y Carol Cris Campoy

Para todas ellas y sus compañeras del mismo dolor, el festejo del Día de las Madres fue el escenario para mostrar a nivel nacional el dolor que tienen que cargar de no saber del paradero de sus seres queridos y de tener que ser ellas mismas las que realicen las búsquedas en el monte, sin importar los peligros a los que se exponen.

Reconoció que a pesar de las limitantes que enfrentan en ocasiones para hacer sus búsquedas, en otros estados del Sur de México la situación es peor pues en ocasiones pueden hacer una jornada al mes nada más, por falta de apoyos.

"En Tamaulipas y en Veracruz tienen que registrar la petición de búsqueda y dicen que a veces tardar un mes en darles la autorización", indicó.

"Entonces nosotros podemos decir que estamos muy bien, por lo menos tenemos el apoyo que si queremos salir toda la semana podemos hacerlo", puntualizó.

Dentro de las consignas que hicieron en la marcha, indicó que estuvo la petición de destitución de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas y que fortalezcan el área de medicina forense tan indispensable para la identificación de restos humanos.