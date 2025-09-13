  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 13 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy sábado 13 de septiembre: Pronostican tormentas y rachas de viento para el estado

El monzón mexicano y una vaguada ocasionarán tormentas eléctricas, lluvias moderadas y rachas de viento en gran parte del territorio sonorense

Sep. 13, 2025
Clima en Sonora hoy sábado 13 de septiembre: Pronostican tormentas y rachas de viento para el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado se esperan lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del estado, derivadas de los efectos del monzón mexicano en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse precipitaciones ligeras a moderadas de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde en el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur de Sonora.

Por otro lado, el sistema tropical "Mario" dejó de representar un riesgo para el país al disiparse frente a las costas de Michoacán.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

  • Amaneció con una temperatura mínima de 27°C y se esperan máximas de 37°C.
  • Una humedad del 75%.
  • Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielo con intervalos nubosos y 50% de probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

  • Una temperatura mínima de 27°C y una máxima de 37°C.
  • Humedad del 85%.
  • Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

  • Reportó una temperatura mínima de 18°C y máxima de 29°C
  • Una humedad relativa del 80%.
  • Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielo con nubosidad y 30% de posibilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Inició el día con una temperatura mínima de 22°C y se prevé máxima de 38°C.

Humedad del 40%.

Vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

NAVOJOA

  • Registró una temperatura mínima de 27°C y se anticipa máxima de 37°C.
  • Una humedad del 90%.
  • Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielo mayormente despejado y 40% de probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA

  • Comenzó con una temperatura minima de 19°C y se espera una máxima de 30°C.
  • Una humedad del 70%.
  • VIentos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Cielos con nubosidad y 40% de posibilidad de lluvia.

GUAYMAS

  • Inició con una temperatura mínima de 28°C y se espera máxima de 33°C.
  • Humedad del 85%.
  • Vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.
  • Cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidad de lluvia.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Esperan un buen "puente patrio"
Sonora

Esperan un buen "puente patrio"

Septiembre 13, 2025

El sur de Sonora tiene muchos atractivos por visitar: Presidente de la OCV

Este sábado es el Informe del gobernador
Sonora

Este sábado es el Informe del gobernador

Septiembre 12, 2025

Alfonso Durazo destacará el desarrollo turístico, la conectividad y trabajo en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum

Mercado Municipal de Hermosillo abre sus puertas
Sonora

Mercado Municipal de Hermosillo abre sus puertas

Septiembre 12, 2025

Después de permanecer cerrado por casi 18 meses por remodelación el emblemático edificio reabrió para la ciudadanía