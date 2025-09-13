Clima en Sonora hoy sábado 13 de septiembre: Pronostican tormentas y rachas de viento para el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado se esperan lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del estado, derivadas de los efectos del monzón mexicano en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse precipitaciones ligeras a moderadas de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde en el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur de Sonora.

Por otro lado, el sistema tropical "Mario" dejó de representar un riesgo para el país al disiparse frente a las costas de Michoacán.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

Amaneció con una temperatura mínima de 27°C y se esperan máximas de 37°C.

de 27°C y se esperan de 37°C. Una humedad del 75%.

Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo con intervalos nubosos y 50% de probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

Una temperatura mínima de 27°C y una máxima de 37°C.

de 27°C y una máxima de 37°C. Humedad del 85%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

Reportó una temperatura mínima de 18°C y máxima de 29°C

de 18°C y máxima de 29°C Una humedad relativa del 80%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo con nubosidad y 30% de posibilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Inició el día con una temperatura mínima de 22°C y se prevé máxima de 38°C.

Humedad del 40%.

Vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

NAVOJOA

Registró una temperatura mínima de 27°C y se anticipa máxima de 37°C.

de 27°C y se anticipa máxima de 37°C. Una humedad del 90%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo mayormente despejado y 40% de probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA

Comenzó con una temperatura minima de 19°C y se espera una máxima de 30°C.

Una humedad del 70%.

VIentos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos con nubosidad y 40% de posibilidad de lluvia.

GUAYMAS

Inició con una temperatura mínima de 28°C y se espera máxima de 33°C.

de 28°C y se espera máxima de 33°C. Humedad del 85%.

Vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidad de lluvia.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.