Mercado municipal de Hermosillo abre sus puertas

Después de que el mercado municipal número de Hermosillo "José María Pino Suárez", permaneciera cerrado por casi 18 meses por motivos de remodelación, finalmente este viernes abrió sus puertas a la ciudadanía en general, regresando así la vida al emblemático edificio con sus olores, sabores y camaradería.

Aunque hasta el momento no se encuentren a cien por ciento prestado servicio todos los locales, los locatarios se encuentran realizando trabajos de instalación, acomodos y surtiendo sus puntos de venta principalmente en donde hay carne, frutas, verduras y abarrotes, y en su mayoría los que ya están brindando atención son puestos de comida.

Y justo en el centro del mercado, se encuentra el señor Juan Lorenzo Ung Vázquez, quien tiene 56 años brindando servicio en la "Taquería El Safari", la cual fue heredada por familiares y aunque en esta ocasión se tuvo que mover a otro punto igual que resto de los locatarios, permaneció vigente ofreciendo su sazón en tacos de barbacoa, chicharrones, frijoles y quesadillas, siendo el taco de cabeza lo más vendido.

"Ya había visto otras remodelaciones por parte del gobierno del estado, cuando estuvieron otros alcaldes y gobernador, pero esta es la remodelación más grande que he visto, y que fue gestionada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Nos pusieron techo térmico para que no haga tanto calor, también pusieron un vaciado en los locales", expresó Don Juan Lorenzo.

Es originario de Cajeme, y a partir de este viernes ya se encuentra prestando servicio de venta de comida y en su caso, solo se encuentra acomodando algunos detalles para mayor comodidad de sus clientes y para continuar trazando la historia de su negocio que dentro de poco alcanzará las seis décadas como parte del mercado municipal.