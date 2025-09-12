Este sábado es el informe del gobernador

Este sábado el gobernador Alfonso Durazo Montaño, presentará su cuarto informe de actividades donde se resaltará obras como el Malecón de Huatabampo, la entrega de becas, los nuevos hospitales y la entrega de unidades de transporte público urbano entre otros.

Sobre las obras se destaca la gestión e inversión directa del gobierno federal por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y asimismo obras y programas realizados con recurso propios del gobierno del Estado y con el respaldo del Congreso del Estado, quien lleva a cabo el análisis del paquete presupuestal y los ajustes necesarios para redireccionar el recurso en lo prioritario para Sonora.

Uno de los proyectos que se destacarán es la inversión de más de 5 mil millones de pesos en las carreteras que unen a Sonora con Chihuahua, que actualmente benefician con una reducción de tiempo de traslado.

En el tema turístico se destaca el malecón de Huatabampo, asó como la rehabilitación del antes parque La Sauceda, y que ahora se anuncia como Parque urbano, donde actualmente se realizan actividades en las distintas amenidades activas, principalmente en el teatro al aire libre donde se cada domingo, desde su inauguración han presentado conciertos de manera gratuita.

Entre otros temas de conectividad también pudiera mencionar la modernización de los aeropuertos de Hermosillo y Cajeme, que en este año se abrieron nuevas rutas hacia Monterrey.

En la parte educativa, destacará que en cuatro años de su gobierno, ha entregado medio millón de becas e invertido más de 2 mil 600 millones de pesos en la educación de las y los jóvenes. Mientras que en el tema de la mujer, se han instalado 19 Centros LIBRE para la defensoría.

Además hará hincapié en los temas de gestión como la construcción de 12 mil viviendas de 33 mil 800 que están planeadas, más la entrega de 30 mil escrituras entregadas.