SRE hace llamado a no hacer trámites con falsos gestores

La Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado a quienes vayan a realizar sus trámites de pasaporte a que no caigan en estafas de quienes se hacen pasar por gestores, informó que todos los trámites son gratuitos y se hacen de forma directa con la dependencia.

Cada uno de los trámites o asesorías se pueden realizar en línea o presencial, sin necesidad de acudir a falsos gestores que han llegado a cobrar más de mil pesos y recientemente se detectó un caso donde el ciudadano pagó 10 mil pesos.

La situación de los falsos gestores que cobran por trámites gratuitos, se ha venido presentando principalmente en las dependencias donde se solicita llevar algún tipo de proceso de registro para la realización de trámites, como es el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Sonora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), programas del Bienestar, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Becas, entre otros.

Al menos en la ciudad de Hermosillo específicamente en el Centro de Gobierno, que es donde se concentran varias oficinas federales, algunos de los supuestos gestores operan en la explanada esperando convencer a quienes acuden a realizar trámites tratando de convencer que ellos lo pueden gestionar más fácil y rápido por cierta cantidad de dinero.

A nivel estatal se puede realizar todos los trámites que sea competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cualquiera de las ocho Oficinas de Enlace existentes en el Estado, ubicadas en Cajeme, Navojoa, Guaymas, Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco, Nogales y la capital de Estado, en horarios de 8 de la mañana hasta las seis de la tarde.