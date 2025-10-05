Clima en Sonora hoy 5 de octubre: Temperaturas extremas y cielos despejados en gran parte del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó el pronóstico del clima en Sonora para este domingo 5 de octubre, con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos. El estado vivirá una jornada marcada por altas temperaturas, cielos despejados y condiciones estables en la mayor parte del territorio.

CALOR INTENSO EN EL CENTRO Y SUR DE SONORA

Durante el día, el ambiente será muy caluroso, sobre todo en las regiones del centro y sur, donde los termómetros podrían superar los 40 grados Celsius. En contraste, las zonas del norte y la sierra mantendrán temperaturas más templadas y un clima agradable.

Por la noche y madrugada se espera un descenso moderado en las temperaturas, con sensaciones más frescas en el noroeste y en las zonas serranas, donde el viento podría contribuir a un ambiente más frío.

VIGILANCIA POR ZONAS DE BAJA PRESIÓN EN EL PACÍFICO

Protección Civil mantiene monitoreo constante sobre dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, que presentan 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, principalmente en la región sur del estado, donde podrían sentirse los primeros efectos si alguno de estos sistemas evoluciona a tormenta tropical.

PRONÓSTICO POR CIUDADES

Hermosillo: Amaneció con 22°C y 50 por ciento de humedad. Se espera una máxima de 38°C, con cielos despejados y vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. No hay probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Mínima de 25°C y máxima de 38°C, con 85 por ciento de humedad. Cielo despejado y vientos que podrían alcanzar los 40 km/h.

Nogales: Amaneció con 11°C y humedad de 55 por ciento. La máxima será de 28°C, con cielo despejado y sin lluvias.

San Luis Río Colorado: Mínima de 17°C y máxima de 32°C, con 50 por ciento de humedad. Se esperan cielos despejados y vientos de hasta 40 km/h.

Navojoa: Mínima de 25°C y máxima de 28°C, con 60 por ciento de humedad. Cielos despejados y vientos moderados.

Agua Prieta: Mínima de 13°C y máxima de 31°C. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Guaymas: Amaneció con 24°C y 65 por ciento de humedad. La máxima será de 34°C, con cielos despejados, sin lluvias y vientos de hasta 60 km/h.