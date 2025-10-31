Clima en Sonora hoy, 31 de octubre: Flujo de humedad podría ocasionar lluvias en el sur del estado

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica más reciente, y con datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa el pronóstico del clima en Sonora para este 31 de octubre.

Durante el día, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, posicionado sobre la península de Baja California, mantendrá condiciones estables, favoreciendo cielos mayormente despejados en gran parte de la entidad.

Sin embargo, la corriente en chorro subtropical generará un flujo de humedad que podría ocasionar nublados y lluvias ligeras en municipios del sur del estado.

Asimismo, se mantendrá un ambiente frío a fresco durante el amanecer en la región montañosa, con temperaturas mínimas entre 5 y 15°C.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 19°C y máxima de 35°C ; humedad relativa del 85%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).

: Mínima de 19°C y ; relativa del 85%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%). Ciudad Obregón : Mínima de 21°C y máxima de 33°C ; humedad relativa del 95%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).

: Mínima de 21°C y ; relativa del 95%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%). Nogales : Mínima de 8°C y máxima de 28°C ; humedad relativa del 55%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).

: Mínima de 8°C y ; relativa del 55%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%). San Luis Río Colorado : Mínima de 16°C y máxima de 33°C ; humedad relativa del 30%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).

: Mínima de 16°C y ; relativa del 30%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%). Navojoa : Mínima de 20°C y máxima de 36°C ; humedad relativa del 95%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).

: Mínima de 20°C y ; relativa del 95%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia (0%). Agua Prieta : Mínima de 8°C y máxima de 29°C ; humedad relativa del 60%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).

: Mínima de 8°C y ; relativa del 60%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%). Guaymas: Mínima de 21°C y máxima de 29°C; humedad relativa del 95%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos con intervalos nubosos y 20% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar precauciones ante las variaciones de temperatura, especialmente en las zonas serranas del estado.