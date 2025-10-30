Antorchistas piden apoyo al Ayuntamiento de Huatabampo

El Movimiento Antorchista del Sur de Sonora entregó este jueves un pliego petitorio al Ayuntamiento de Huatabampo, en el que destacan demandas de agua potable, drenaje, vivienda y alumbrado público, entre otras.

El documento fue recibido por el alcalde Alberto Vázquez Valencia, junto con funcionarios y regidores, durante un acto realizado en el Palacio Municipal.

Daniel Barrón Torres, dirigente regional de la agrupación, señaló que se presentaron 31 necesidades, que fueron recogidas tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.

"Estamos pidiendo que estas demandas sean contempladas en el presupuesto del 2026 y esperamos que, en la medida de los recursos disponibles, se nos dé respuesta por lo menos a las más importantes y urgentes", externó.

Indicó que el rubro de agua es, sin duda, el más sentido, como ha sido evidente con los constantes problemas de desabasto en varios sectores del área rural.

En cuanto a vivienda, precisó que están solicitando apoyo para beneficiar a aproximadamente 100 familias.

Asimismo, Barrón Torres reconoció la disposición mostrada por el presidente municipal, a diferencia de anteriores administraciones, cuando no se les brindó apoyo ni atención.

"El actual Gobierno siempre nos ha atendido de frente, con una política de puertas abiertas, en un diálogo siempre con respeto, lo que, por supuesto, reconocemos en todo lo que vale", añadió.

Por último, informó que en noviembre entregarán pliego petitorios en los municipios de Navojoa y Etchojoa.

FRASE

"El Movimiento Antorchista es la organización de los pobres": Daniel Barrón