Sonora

Catrinas y catrines desfilan por las calles de Navojoa

Instituciones educativas, clubes deportivos, organismos y sociedad civil se sumaron

Oct. 30, 2025
Las calles de Navojoa se llenaron de catrinas y catrines que marcharon por algunos puntos de la ciudad, como una forma de promoción y fortalecimiento de las tradiciones en el marco del Día de Muertos.

Esto al desarrollarse el desfile anual de Catrinas y Catrines en la ciudad, la cual tomó como punto de salida la plaza Cinco de Mayo y culminó en el Parque Infantil del DIF, donde se realizaron vendimias y exhibición de las tradiciones mexicanas, con altares, pan de muerto e información para que las nuevas generaciones conozcan la celebración característica.

En la edición 2025 del evento, convertido ya en una tradición anual para Navojoa, participaron escuelas como el Centro Regional de Educación Normal (CREN), el Colegio de Bachilleres (Cobach), así como la secundaria #29, academias de Karate, la Estancia del Adulto Mayor y hasta funcionarios municipales.

Obed Tellechea, director de Educación y Cultura de Navojoa, resaltó la participación de la sociedad en un evento en el que año con año ha tenido mayor poder de convocatoria, además de la importancia de este tipo de eventos para preservar las costumbres mexicanas.

"No solo representa la continuidad y respeto a una tradición mexicana tan arraigada como es la celebración del Día de los Fieles Difuntos, sino también espacios de sana convivencia", pronunciaron organizadores.

En esta edición, familias también se sumaron al popular desfile, en un recorrido que promovió principalmente la convivencia familiar.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
