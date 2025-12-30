  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 30 de diciembre: frío intenso por la mañana y ambiente templado por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico de las posibles afectaciones por el frente frío 25

Dic. 30, 2025
Clima en Sonora hoy, 30 de diciembre: frío intenso por la mañana y ambiente templado por la tarde

El clima en Sonora para este martes 30 de diciembre estará marcado por contrastes térmicos, con mañanas muy frías y tardes templadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque gran parte del país enfrenta lluvias intensas y eventos severos por el frente frío número 25, en territorio sonorense no se esperan precipitaciones.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco a frío en la mayor parte del estado, mientras que en las zonas serranas se prevén condiciones muy frías a gélidas, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los -10 y -5 grados centígrados, acompañadas de heladas. Estas condiciones representan un riesgo principalmente para comunidades rurales, la ganadería y la agricultura.

A lo largo de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Se pronostica un ambiente templado en Sonora, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 30 y 35 grados centígrados, especialmente en regiones del centro y sur del estado, lo que generará una notable amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sea de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. Aunque no se prevén condiciones severas, estas rachas podrían generar tolvaneras aisladas.

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante el día, sin probabilidad de lluvia, lo que diferencia a Sonora de entidades del sur y sureste del país, donde el frente frío provoca lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones por las bajas temperaturas matutinas, abrigarse adecuadamente y proteger a personas vulnerables, así como a mascotas y cultivos, especialmente en regiones serranas del estado.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


