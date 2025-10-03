Clima en Sonora hoy, 3 de octubre: Este es el pronóstico para las principales ciudades del estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 3 de octubre.
Este día se mantendrán condiciones estables, con cielos mayormente despejados en la mayor parte del estado.
Además, se mantiene vigilancia en el Océano Pacífico, donde actualmente se monitorean dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. Ambas presentan un 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas, por lo que se recomienda estar atentos a actualizaciones oficiales.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Amaneció con una temperatura mínima de 25°C y humedad del 50%. Se espera una máxima de 41°C, con cielos despejados, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. 0% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 24°C y humedad del 60%. Se pronostica una máxima de 38°C, con vientos de hasta 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.
- Nogales: Inició el día con 13°C y 55% de humedad. Se prevé una temperatura máxima de 31°C, con cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 20°C, humedad del 50% y máxima estimada en 37°C. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados.
- Navojoa: Registró una mínima de 25°C y humedad relativa del 70%. Se espera una máxima de 40°C. Vientos moderados y cielos despejados.
- Agua Prieta: Mínima de 18°C y humedad del 45%. Se prevé una máxima de 35°C con 10% de probabilidad de lluvia, cielos mayormente despejados y vientos con rachas de hasta 40 km/h.
- Guaymas: Inició con 27°C de mínima y 65% de humedad. La máxima será de 37°C, con cielos despejados, vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de lluvia.