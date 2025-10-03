Clima en Sonora hoy, 3 de octubre: Este es el pronóstico para las principales ciudades del estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 3 de octubre.

Este día se mantendrán condiciones estables, con cielos mayormente despejados en la mayor parte del estado.

Además, se mantiene vigilancia en el Océano Pacífico, donde actualmente se monitorean dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. Ambas presentan un 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas, por lo que se recomienda estar atentos a actualizaciones oficiales.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA