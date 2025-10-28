Clima en Sonora hoy, 28 de octubre: Conoce las temperaturas mínimas para las principales ciudades

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que, de acuerdo con la valoración y análisis de la información meteorológica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, el ingreso del Frente Frío No. 11 generará un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas, de entre 40 a 60 km/h, principalmente en el noroeste y la zona costera del centro del estado.

Durante este día se prevén condiciones estables, con cielos mayormente despejados en todo el territorio sonorense. Asimismo, se espera que el ingreso de este sistema frontal origine amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas entre 5°C y 14°C en la región montañosa, durante los próximos tres días.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO

Hermosillo: Mínima de 18°C y máxima de 37°C, con humedad relativa del 45%. Vientos promedios de 10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Cielos despejados, sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Mínima de 18°C y máxima de 37°C, con humedad del 60%. Vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados, y sin probabilidad de precipitación.

Nogales : Mínima de 8°C y máxima de 29°C , humedad del 45%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados, sin lluvia.

: Mínima de 8°C y , humedad del 45%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados, sin lluvia. San Luis Río Colorado : Mínima de 18°C y máxima de 35°C , con humedad del 45%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados, sin probabilidad de precipitación.

: Mínima de 18°C y , con humedad del 45%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados, sin probabilidad de precipitación. Navojoa : Mínima de 18°C y máxima de 37°C , con humedad del 70%. Vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados.

: Mínima de 18°C y , con humedad del 70%. Vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados. Agua Prieta : Mínima de 10°C y máxima de 30°C , con humedad del 50%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados, sin lluvia.

: Mínima de 10°C y , con humedad del 50%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados, sin lluvia. Guaymas: Mínima de 21°C y máxima de 33°C, con humedad del 55%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones del clima, abrigarse adecuadamente durante las mañanas y noches frías, y evitar la exposición prolongada a los vientos fuertes, especialmente en zonas abiertas o de costa.