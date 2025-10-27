Clima en Sonora hoy, 27 de octubre: Se aproxima el frente frío 11, generando descenso en las temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica general, así como datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este lunes 27 de octubre.

La dependencia informó que durante este día se mantendrán condiciones estables en todo el estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvias.

Asimismo, durante la jornada de hoy se esperan amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas entre 5°C y 14°C en la región montañosa, mientras que por la tarde prevalecerá un ambiente cálido a caluroso, con valores que podrían alcanzar entre 36°C y 38°C en diversas zonas del estado.

SE APROXIMA EL FRENTE FRÍO 11

Sin embargo, la dependencia estatal advirtió que durante la noche de hoy y madrugada del martes, la aproximación del frente frío número 11 generará un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas, de entre 40 y 60 km/h, especialmente en el noroeste de Sonora.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : amaneció con 18°C y humedad del 50%; se prevé una máxima de 37°C , vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h, y cielos despejados con 0% de probabilidad de lluvia.

: amaneció con 18°C y humedad del 50%; se prevé una , vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h, y con 0% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : mínima de 18°C y humedad del 60%; máxima de 38°C, vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados.

: y humedad del 60%; máxima de 38°C, vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados. Nogales : mínima de 8°C y humedad del 50%; máxima de 29°C , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, sin probabilidad de lluvia .

: mínima de 8°C y humedad del 50%; , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, . San Luis Río Colorado : mínima de 17°C , humedad del 60%; máxima de 33°C , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

: , humedad del 60%; , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados. Navojoa : mínima de 17°C , humedad del 70%; máxima de 37°C , vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h, sin lluvias .

: , humedad del 70%; , vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h, . Agua Prieta : mínima de 9°C, humedad del 60%; máxima de 30°C , vientos de 10 km/h con rachas de 35 km/h y cielos despejados .

: mínima de 9°C, humedad del 60%; , vientos de 10 km/h con rachas de 35 km/h y . Guaymas: mínima de 20°C, humedad del 60%; máxima de 33°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h y sin probabilidad de precipitación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante el posible descenso de temperaturas y las rachas de viento que podrían registrarse durante las próximas horas en la región norte y noroeste del estado.