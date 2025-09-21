Clima en Sonora hoy 21 de septiembre de 2025: pronóstico y temperaturas por municipio

Este domingo 21 de septiembre, el estado de Sonora experimentará un clima inestable por la presencia del monzón mexicano, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno, en combinación con divergencia atmosférica, favorecerá la presencia de tormentas eléctricas y lluvias moderadas a fuertes de entre 25 a 50 mm, acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 60 km/h. Estas condiciones se presentarán principalmente por la tarde en regiones del norte, noroeste, noreste, centro, este y sur de la entidad.

Además, se prevé un ambiente caluroso en el noroeste del estado, con temperaturas que alcanzarán entre 40 y 45°C, producto de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

El SMN mantiene bajo observación una zona de baja presión en el Océano Pacífico con un 50 por ciento de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas, lo que podría influir en el clima de los próximos días en el noroeste de México.

CLIMA EN SONORA HOY DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

Hermosillo

Mínima: 28°C

Máxima: 39°C

Humedad: 75 por ciento

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado con 40 por ciento de probabilidad de lluvias.

Ciudad Obregón

Mínima: 27°C

Máxima: 38°C

Humedad: 85 por ciento

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Mayormente despejado con 40 por ciento de posibilidad de lluvia.

Nogales

Mínima: 19°C

Máxima: 32°C

Humedad: 90 por ciento

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Intervalos nubosos con 50 por ciento de probabilidad de lluvias.

San Luis Río Colorado

Mínima: 27°C

Máxima: 40°C

Humedad: 60 por ciento

Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado sin pronóstico de lluvias.

Navojoa

Mínima: 27°C

Máxima: 38°C

Humedad: 90 por ciento

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Mayormente despejado con 30 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Agua Prieta

Mínima: 19°C

Máxima: 33°C

Humedad: 85 por ciento

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Intervalos nubosos con 40 por ciento de posibilidad de lluvias.

Guaymas

Mínima: 29°C

Máxima: 34°C

Humedad: 80 por ciento

Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo mayormente despejado con 15 por ciento de probabilidad de lluvias.