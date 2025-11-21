Clima en Sonora hoy, 21 de noviembre: Llega la primera tormenta invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 21 de noviembre. La dependencia dio a conocer el avance del frente frío número 16, sistema que recorrerá de manera gradual el estado y que, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y otras agencias oficiales de Estados Unidos, se prevé un marcado descenso de temperaturas, ambiente de frío a muy frío, vientos fuertes y lluvias moderadas en el noroeste, norte y noreste de Sonora. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte durante la mañana del sábado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO: La capital del estado amaneció con 12°C y una humedad del 80%. Se anticipa una temperatura máxima de 27°C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 45 km/h, con cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN: Registró una mínima de 12°C y 75% de humedad. La máxima estimada es de 29°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. El cielo se mantendrá despejado y sin probabilidad de precipitación.

NOGALES: Inició el día con 3°C y humedad del 80%. Se espera una máxima de 17°C, vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielo con intervalos nubosos y 40% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO: Amaneció con 14°C y 75% de humedad. La máxima prevista es de 16°C, con vientos de 15 km/h y rachas de 70 km/h. El cielo permanecerá mayormente nublado y existe 70% de probabilidad de precipitación.

NAVOJOA: Tuvo una mínima de 12°C y humedad del 90%. La máxima alcanzará los 30°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. El cielo permanecerá despejado y sin probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA: Inició con 2°C y 85% de humedad. La temperatura máxima será de 18°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Se esperan cielos mayormente despejados y sin precipitación.

GUAYMAS: Amaneció con 12°C y 85% de humedad. Se pronostica una máxima de 25°C, vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h, con cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales durante el paso de este sistema invernal, especialmente en regiones donde se prevén fuertes ráfagas de viento y descenso marcado en la temperatura.