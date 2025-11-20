  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 20 de noviembre: Lluvias, nevadas y vientos fuertes azotarán a la entidad

El frente frío 15 está provocando descenso de temperaturas y posibles nevadas en el estado; además, otro sistema ingresará el viernes

Nov. 20, 2025
La Coordinación de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 20 de noviembre, en el que advierte ambiente muy frío, vientos fuertes y probabilidad de nieve en zonas serranas, mientras algunas ciudades del estado presentan condiciones variables. Además, un nuevo frente frío se aproxima.

El frente frío 15 avanza gradualmente por el estado y continúa asociado a una vaguada polar, así como a las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones generarán un marcado descenso de temperatura, ambiente de frío a muy frío y vientos fuertes en gran parte del territorio. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en zonas montañosas del norte durante la mañana de este jueves.

Para el viernes 20, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste de México, reforzando el ambiente frío y ocasionando vientos fuertes, lluvias y chubascos, así como la posible caída de nieve o aguanieve en la sierra.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA, HOY

HERMOSILLO

  • Mínima: 13°C
  • Máxima: 25°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 10 km/h, rachas de 45 km/h
  • Cielo despejado, 0% de probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 27°C
  • Humedad: 75%
  • Vientos: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo despejado, 0% de probabilidad de lluvia

NOGALES

  • Mínima: 3°C
  • Máxima: 13°C
  • Humedad: 90%
  • Vientos: 10 km/h, rachas de 60 km/h
  • Intervalos nubosos, 30% de probabilidad de precipitación

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 12°C
  • Máxima: 22°C
  • Humedad: 75%
  • Vientos: 15 km/h, rachas de 50 km/h
  • Cielo mayormente despejado, 10% de probabilidad de precipitación

NAVOJOA

  • Mínima: 15°C
  • Máxima: 28°CHumedad: 90%
  • Vientos: 10 km/h, rachas de 50 km/h
  • Cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación

AGUA PRIETA

  • Mínima: 5°C
  • Máxima: 15°C
  • Humedad: 70%
  • Vientos: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo mayormente despejado, 30% de probabilidad de precipitación

GUAYMAS

  • Mínima: 15°C
  • Máxima: 25°C
  • Humedad: 85%
  • Vientos: 10 km/h, rachas de 60 km/h
  • Cielo despejado, 0% de probabilidad de precipitación
