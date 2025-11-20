Clima en Sonora hoy, 20 de noviembre: Lluvias, nevadas y vientos fuertes azotarán a la entidad

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 20 de noviembre, en el que advierte ambiente muy frío, vientos fuertes y probabilidad de nieve en zonas serranas, mientras algunas ciudades del estado presentan condiciones variables. Además, un nuevo frente frío se aproxima.
El frente frío 15 avanza gradualmente por el estado y continúa asociado a una vaguada polar, así como a las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones generarán un marcado descenso de temperatura, ambiente de frío a muy frío y vientos fuertes en gran parte del territorio. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en zonas montañosas del norte durante la mañana de este jueves.
Para el viernes 20, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste de México, reforzando el ambiente frío y ocasionando vientos fuertes, lluvias y chubascos, así como la posible caída de nieve o aguanieve en la sierra.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA, HOY
HERMOSILLO
- Mínima: 13°C
- Máxima: 25°C
- Humedad: 80%
- Vientos: 10 km/h, rachas de 45 km/h
- Cielo despejado, 0% de probabilidad de lluvia
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 14°C
- Máxima: 27°C
- Humedad: 75%
- Vientos: 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo despejado, 0% de probabilidad de lluvia
NOGALES
- Mínima: 3°C
- Máxima: 13°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 10 km/h, rachas de 60 km/h
- Intervalos nubosos, 30% de probabilidad de precipitación
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 12°C
- Máxima: 22°C
- Humedad: 75%
- Vientos: 15 km/h, rachas de 50 km/h
- Cielo mayormente despejado, 10% de probabilidad de precipitación
NAVOJOA
- Mínima: 15°C
- Máxima: 28°CHumedad: 90%
- Vientos: 10 km/h, rachas de 50 km/h
- Cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación
AGUA PRIETA
- Mínima: 5°C
- Máxima: 15°C
- Humedad: 70%
- Vientos: 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo mayormente despejado, 30% de probabilidad de precipitación
GUAYMAS
- Mínima: 15°C
- Máxima: 25°C
- Humedad: 85%
- Vientos: 10 km/h, rachas de 60 km/h
- Cielo despejado, 0% de probabilidad de precipitación