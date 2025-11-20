Clima en Sonora hoy, 20 de noviembre: Lluvias, nevadas y vientos fuertes azotarán a la entidad

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 20 de noviembre, en el que advierte ambiente muy frío, vientos fuertes y probabilidad de nieve en zonas serranas, mientras algunas ciudades del estado presentan condiciones variables. Además, un nuevo frente frío se aproxima.

El frente frío 15 avanza gradualmente por el estado y continúa asociado a una vaguada polar, así como a las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones generarán un marcado descenso de temperatura, ambiente de frío a muy frío y vientos fuertes en gran parte del territorio. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en zonas montañosas del norte durante la mañana de este jueves.

Para el viernes 20, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste de México, reforzando el ambiente frío y ocasionando vientos fuertes, lluvias y chubascos, así como la posible caída de nieve o aguanieve en la sierra.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA, HOY

HERMOSILLO

Mínima: 13°C

Máxima: 25°C

Humedad: 80%

Vientos: 10 km/h, rachas de 45 km/h

Cielo despejado, 0% de probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 14°C

Máxima: 27°C

Humedad: 75%

Vientos: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de probabilidad de lluvia

NOGALES

Mínima: 3°C

Máxima: 13°C

Humedad: 90%

Vientos: 10 km/h, rachas de 60 km/h

Intervalos nubosos, 30% de probabilidad de precipitación

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 12°C

Máxima: 22°C

Humedad: 75%

Vientos: 15 km/h, rachas de 50 km/h

Cielo mayormente despejado, 10% de probabilidad de precipitación

NAVOJOA

Mínima: 15°C

Máxima: 28°CHumedad: 90%

Vientos: 10 km/h, rachas de 50 km/h

Cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación

AGUA PRIETA

Mínima: 5°C

Máxima: 15°C

Humedad: 70%

Vientos: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, 30% de probabilidad de precipitación

GUAYMAS