Piden sumarse a la lucha contra el dengue

El Ayuntamiento de Etchojoa hizo un llamado a toda la población a sumarse a la lucha contra el dengue en el Municipio, donde hasta la fecha se han presentado 34 casos.

La directora de Salud, Aurora Gastélum Valenzuela, lamentó que exista apatía en muchas familias, a pesar del aumento de casos.

“El problema es muy preocupante y, que quede claro, a cualquier persona, niños, jóvenes o adultos, le puede dar esa enfermedad y puede ser mortal”, advirtió.

Resaltó que el Ayuntamiento, de manera permanente, lleva a cabo jornadas de descacharrización en diversas colonias y comunidades rurales, a fin de eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue, así como del zika y chikungunya.

La funcionaria reiteró la importancia de que la población saque los cacharros de sus patios y evite almacenar agua sin tapa, como son las instrucciones del presidente municipal, Luis Arturo Robles Higuera.

"La salud de los ciudadanos es una prioridad para nosotros, por lo que estamos trabajando en equipo para que, juntos, podamos prevenir la propagación del mosco”, señaló.

Finalmente, Gastélum Valenzuela informó que las últimas jornadas de descacharrización se realizaron en San Pedro, El Rodeo y colonia Nacozari, donde sacaron alrededor de 18 toneladas en un carro recolector y 10 toneladas de llantas en un dompe.

“El combate al dengue es responsabilidad compartida de autoridades y comunidad”

Aurora Gastélum