  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Piden sumarse a la lucha contra el dengue

Hay apatía en muchas familias de Etchojoa, afirman autoridades

Nov. 20, 2025
Piden sumarse a la lucha contra el dengue

El Ayuntamiento de Etchojoa hizo un llamado a toda la población a sumarse a la lucha contra el dengue en el Municipio, donde hasta la fecha se han presentado 34 casos.

La directora de Salud, Aurora Gastélum Valenzuela, lamentó que exista apatía en muchas familias, a pesar del aumento de casos.

“El problema es muy preocupante y, que quede claro, a cualquier persona, niños, jóvenes o adultos, le puede dar esa enfermedad y puede ser mortal”, advirtió.

Resaltó que el Ayuntamiento, de manera permanente, lleva a cabo jornadas de descacharrización en diversas colonias y comunidades rurales, a fin de eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue, así como del zika y chikungunya.

imagen-cuerpo

La funcionaria reiteró la importancia de que la población saque los cacharros de sus patios y evite almacenar agua sin tapa, como son las instrucciones del presidente municipal, Luis Arturo Robles Higuera.

"La salud de los ciudadanos es una prioridad para nosotros, por lo que estamos trabajando en equipo para que, juntos, podamos prevenir la propagación del mosco”, señaló.

Finalmente, Gastélum Valenzuela informó que las últimas jornadas de descacharrización se realizaron en San Pedro, El Rodeo y colonia Nacozari, donde sacaron alrededor de 18 toneladas en un carro recolector y 10 toneladas de llantas en un dompe.

“El combate al dengue es responsabilidad compartida de autoridades y comunidad”

Aurora Gastélum

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Incrementan presupuesto de Protección Civil tras accidente en Waldo´s de Hermosillo
Sonora

Incrementan presupuesto de Protección Civil tras accidente en Waldo´s de Hermosillo

Noviembre 19, 2025

El gobernador Alfonso Durazo Montaño explicó que el incendio del 1 de noviembre puso en evidencia carencias en los mecanismos actuales de supervisión

Cae primera nevada en Sonora: Reportan hielo en carretera Agua Prieta-Esqueda
Sonora

Cae primera nevada en Sonora: Reportan hielo en carretera Agua Prieta-Esqueda

Noviembre 19, 2025

Autoridades activan apoyo a personas que se ven afectadas por el frente frío 15 que dejó muy bajas temperaturas al norte de la entidad

Transporte debe priorizar la seguridad de usuarios”: Unión de Usuarios
Sonora

"Transporte debe priorizar la seguridad de usuarios”: Unión de Usuarios

Noviembre 19, 2025

Cuentan con un centro de conciliación de transporte para solución de conflictos o gestiones