"Transporte debe priorizar la seguridad de usuarios”: Unión de Usuarios

Las empresas de transporte público y privado, deben priorizar la integridad el pasajero mostrando responsabilidad en la atención y al conducir, tal como lo hemos señalado desde hace años, pero también se debe tomar en cuenta al operador sobre las jornadas laborales que se asignen para evitar situaciones que lleven a un accidente, opinó Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios Sonora.

Recordó que desde la Unión de Usuarios siempre han elevado la voz para hacer el llamado a las autoridades y a las empresas para que haya una formación más integral a los operadores, así como para hablar de la importancia y de la gran responsabilidad que tienen desde luego al conducir un camión.

“Llevar a bordo la seguridad, la integridad de las personas es muy importante, siempre conducirse de forma responsable y evitar distractores como evidentemente es el celular no solamente para los operadores del transporte público sino para cualquier conductor que vemos en la calle siempre es importante dejar el teléfono por un lado e ir atento a la conducción de la unidad”, expresó Peinado Luna.

Indicó que actualmente en se han presentado casos de operadores distraídos haciendo uso del dispositivo móvil, por lo cual siempre es oportuno seguir haciendo el llamado para que haya atención a estos temas que son muy significativos siempre buscando y demandando que haya la atención y preparación permanente de los operadores.

Además, recordó que como colectivo se cuenta con un centro de mediación de transporte donde los usuarios de este servicio pueden acudir para llegar a una solución o gestión en buenos términos con la empresa y/o con el conductor de la unidad para que se puedan resolver los conflictos que resulten y para esto también se cuenta con el apoyo del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora.