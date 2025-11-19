Durazo aumenta presupuesto y rediseña Protección Civil en Sonora para reforzar inspecciones, prevención y capacitación

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció un rediseño integral de las políticas de Protección Civil en Sonora, acompañado por un incremento presupuestal de 96 a 152 millones de pesos para 2026, con el propósito de fortalecer la prevención, inspección y profesionalización del sistema estatal y municipal.

El mandatario estatal explicó que esta reestructuración surge tras los lamentables hechos del 1 de noviembre en la tienda Waldo´s en Hermosillo, donde reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias.

Aseguró que el Gobierno del Estado impulsa un nuevo modelo institucional de Protección Civil que priorice la profesionalización del personal, la mejora de los mecanismos de inspección y el estricto cumplimiento regulatorio con sanciones claras para quienes incumplan la normatividad.

REDISEÑO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN CIVIL

"El fortalecimiento del sistema estatal de Protección Civil no puede esperar. Por ello, en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos presentamos un incremento significativo al área, que pasará de 96 millones en 2025 a 152 millones en 2026, ampliando su capacidad operativa", destacó Durazo Montaño.

El gobernador añadió que se convocará a organizaciones de la sociedad civil para que aporten su experiencia y propuestas en el rediseño de la política de Protección Civil, garantizando así un enfoque más participativo y eficiente.

Durazo afirmó que su administración no permitirá encubrimientos ni impunidad, y que su prioridad es asegurar la verdad, justicia, reparación y, sobre todo, la no repetición de tragedias similares.

"Estoy totalmente comprometido a tomar las acciones necesarias para fortalecer el Sistema de Protección Civil", sostuvo.