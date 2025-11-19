Buscadoras por la Paz continúan búsqueda de fosas en Hermosillo

Las Buscadoras por la Paz Sonora continúan con la búsqueda cuerpos en la carretera 26, en Hermosillo, donde hasta el momento suman sesenta y cinco restos localizados de enero a la fecha, y que para esta ocasión pudieron ingresar con una retroexcavadora, informó Cecilia Delgado Grijalva, dirigente del colectivo Buscadoras por la Paz.

Luego de recibir un llamado anónimo a principios de este año, las buscadoras se dieron cita a la altura del kilómetro 20 de la carretera mencionada donde lograron localizar alrededor de 26 fosas con restos de personas las cuales incluso contaban con aproximadamente un mes de haber sido sepultadas y otros tantos con un año o más.

En días pasados las Buscadoras por la Paz Sonora, intentaron regresar a dicha zona, sin embargo, la entrada les fue negada por el dueño del lugar, por lo cual, advirtieron que regresarían con un oficio por parte de las autoridades para continuar el trabajo de localización, y fue hasta en días recientes cuando pudieron acceder al sitio nuevamente.

“Desde el 28 de enero a la fecha se han sacado 65 cuerpos u osamentas, para que no utilicemos la información mal, y pues vamos a continuar trabajando en este lugar hasta tratar de descartar de que no haya nada en este predio”, indicó Delgado Grijalva.

La buscadora, resaltó que este será un trabajo que les lleva más de cinco días, reiterando que permanecerán trabajando hasta descartar cada uno de los puntos, y para llevar a cabo esas el colectivo quien por lo regular trabaja en distintos puntos, ahora se han concentrado en la zona. “Seguiremos moviendo la tierra hasta qué regresen a un lugar digno con la ayuda de Dios promesa”.

Para esto, las Buscadoras por la Paz, dijeron que esperan seguir contando con la apertura que se les ha brindado para poder ingresar al predio señalado para seguir con la localización o descartando puntos en la zona.