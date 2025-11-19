  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 19 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Cae primera nevada en Sonora: Reportan hielo en carretera Agua Prieta-Esqueda

Autoridades activan apoyo a personas que se ven afectadas por el frente frío 15 que dejó muy bajas temperaturas al norte de la entidad

Nov. 19, 2025
Los efectos del frente frío durarán hasta el viernes.
Los efectos del frente frío durarán hasta el viernes.

Autoridades de Protección Civil reportaron la primera nevada de la temporada en la carretera Agua Prieta – Esqueda, en Sonora, donde se registró caída de nieve y presencia de hielo sobre el asfalto.

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona para evitar accidentes.

ACTIVAN APOYO A PERSONAS VULNERABLES POR FRENTE FRÍO 15

Durante la noche del martes 18 de noviembre, elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos de Nogales recorrieron diversos puntos de la ciudad para apoyar a personas en situación de calle ante el ingreso del Frente Frío número 15.

Las corporaciones entregaron cobijas, bebidas calientes y pan para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para el jueves 20 de noviembre se prevén temperaturas de hasta 0°C. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar a personas vulnerables al 911, con el fin de trasladarlas a los albergues Ministerios Nana y San Juan Bosco.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Incrementan presupuesto de Protección Civil tras accidente en Waldo´s de Hermosillo
Sonora

Incrementan presupuesto de Protección Civil tras accidente en Waldo´s de Hermosillo

Noviembre 19, 2025

El gobernador Alfonso Durazo Montaño explicó que el incendio del 1 de noviembre puso en evidencia carencias en los mecanismos actuales de supervisión

Transporte debe priorizar la seguridad de usuarios": Unión de Usuarios
Sonora

"Transporte debe priorizar la seguridad de usuarios": Unión de Usuarios

Noviembre 19, 2025

Cuentan con un centro de conciliación de transporte para solución de conflictos o gestiones

Universal del bienestar tendrá programa para aumentar matrícula
Sonora

Universal del bienestar tendrá programa para aumentar matrícula

Noviembre 19, 2025

Al cierre del ciclo 2024 Sonora contó con 96 mil 409 estudiantes y 29 mil 983 se quedaron sin ser atendidos