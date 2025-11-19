Cae primera nevada en Sonora: Reportan hielo en carretera Agua Prieta-Esqueda

Autoridades de Protección Civil reportaron la primera nevada de la temporada en la carretera Agua Prieta – Esqueda, en Sonora, donde se registró caída de nieve y presencia de hielo sobre el asfalto.

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona para evitar accidentes.

ALERTA CARRETERA



Se reporta la presencia de hielo en el tramo carretero Agua Prieta-Esqueda.



Se recomienda circular con precaución. pic.twitter.com/LWClACqskZ — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) November 20, 2025

ACTIVAN APOYO A PERSONAS VULNERABLES POR FRENTE FRÍO 15

Durante la noche del martes 18 de noviembre, elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos de Nogales recorrieron diversos puntos de la ciudad para apoyar a personas en situación de calle ante el ingreso del Frente Frío número 15.

Las corporaciones entregaron cobijas, bebidas calientes y pan para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para el jueves 20 de noviembre se prevén temperaturas de hasta 0°C. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar a personas vulnerables al 911, con el fin de trasladarlas a los albergues Ministerios Nana y San Juan Bosco.