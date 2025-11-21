Fortalece Durazo sistema de salud

El sistema de salud IMSS-Bienestar avanza en Sonora con importantes resultados en 2025, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante una reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum. En este periodo se han otorgado un millón 175 mil 259 consultas médicas generales, 243 mil 053 consultas de alta especialidad y más de 20 mil cirugías, lo que representa un incremento del 400 por ciento en la atención a las y los sonorenses que no cuentan con seguridad social, con respecto a años anteriores.

El mandatario estatal señaló que este crecimiento es gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de Sonora y la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar, orientado a garantizar servicios gratuitos y de calidad para quienes más lo necesitan.

Resaltó que, como parte de estos avances, se pusieron en marcha dos Laboratorios Estatales de Estadística, un modelo único en el país que ha mejorado la calidad, precisión y oportunidad en el análisis de información en salud. Esta innovación, dijo, ha sido clave para optimizar recursos, orientar acciones y fortalecer la toma de decisiones operativas en toda la red de atención.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció también el esfuerzo del personal médico, de enfermería y de todas las unidades IMSS-Bienestar, quienes continúan trabajando para mejorar la capacidad de respuesta y ampliar el acceso a servicios esenciales.

Entre 2026 y 2028 se tiene contemplada la realización de las siguientes obras de IMSS-Bienestar con una inversión de 448.3 millones de pesos: construcción del Hospital Comunitario en Miguel Alemán; ampliación del Hospital Comunitario en Ures; Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad en el Centro de Salud de Cumpas; mejoramiento del Centro Oncológico Infantil y Unidad de Quemados Infantil; Sustitución del Hospital de Salud Mental Cruz del Norte.

El gobernador Durazo Montaño reafirmó su compromiso de garantizar un acceso efectivo, gratuito y oportuno a los servicios públicos de salud, priorizando la atención primaria y el bienestar de las y los sonorenses.

Para los próximos dos años, con una inversión de más de 440 millones de pesos, se tiene contemplada la construcción de diversas obras del sistema IMSS-Bienestar, garantizando la atención digna y de calidad