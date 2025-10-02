Clima en Sonora hoy, 2 de octubre: Estas serán las ciudades más calurosas este jueves

Con base en el análisis de la información meteorológica más reciente, y tomando como referencia los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 2 de octubre.
Durante la jornada de hoy, se prevén condiciones mayormente estables, con cielos despejados en gran parte del territorio sonorense. No obstante, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, podría generar lloviznas dispersas en municipios que colindan con el estado de Chihuahua durante el transcurso de la tarde.
CLIMA CALUROSO
Durante este jueves, las altas temperaturas continuarán afectando a la entidad. En la capital del estado, Hermosillo, se podría registrar una temperatura máxima de 41 °C, mientras que en Navojoa se pronostican hasta 40 °C.
VIGILAN DE ZONA DE BAJA PRESIÓN
Además, se mantiene en vigilancia meteorológica una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con potencial de desarrollo ciclónico. De acuerdo con los modelos actuales, presenta un 30% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO
- Hermosillo: Amaneció con una temperatura mínima de 25 °C y una humedad relativa del 50%. Se espera una temperatura máxima de 41 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 25 °C con humedad del 75%. Máxima estimada de 38 °C. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados, sin lluvias.
- Nogales: Registró una mínima de 14 °C con 55% de humedad. Se prevé una máxima de 33 °C, con vientos de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 22 °C y humedad del 50%. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C. Vientos promedio de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados, sin lluvia.
- Navojoa: Inició el día con 25 °C y 80% de humedad relativa. Se anticipa una máxima de 40 °C. Vientos de 10 km/h con posibles rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados.
- Agua Prieta: Mínima de 18 °C con 50% de humedad. Se espera una máxima de 35 °C. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y una ligera probabilidad de lluvia (10%).
- Guaymas: Amaneció con 27 °C y 65% de humedad. La máxima alcanzará los 37 °C. Vientos promedio de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y sin lluvias.