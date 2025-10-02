Clima en Sonora hoy, 2 de octubre: Estas serán las ciudades más calurosas este jueves

Con base en el análisis de la información meteorológica más reciente, y tomando como referencia los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 2 de octubre.

Durante la jornada de hoy, se prevén condiciones mayormente estables, con cielos despejados en gran parte del territorio sonorense. No obstante, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, podría generar lloviznas dispersas en municipios que colindan con el estado de Chihuahua durante el transcurso de la tarde.

CLIMA CALUROSO

Durante este jueves, las altas temperaturas continuarán afectando a la entidad. En la capital del estado, Hermosillo, se podría registrar una temperatura máxima de 41 °C, mientras que en Navojoa se pronostican hasta 40 °C.

VIGILAN DE ZONA DE BAJA PRESIÓN

Además, se mantiene en vigilancia meteorológica una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con potencial de desarrollo ciclónico. De acuerdo con los modelos actuales, presenta un 30% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO