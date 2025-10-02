Pide Coparmex revisar Reforma a Ley de Amparo

Como parte de una estrategia nacional de la Coparmex, el dirigente de este organismo en Navojoa, Alejandro Morales Morales, envió una carta a los senadores de Sonora para que revisen la Reforma a la Ley de Amparo.

Señaló que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derecho en México y de la defensa ciudadana.

Dijo que la Coparmex reafirma su compromiso con el diálogo democrático y, por ello, "hemos solicitado formalmente participar en las Mesas de Trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar dichas reformas".

Explicó que los cambios proponen que solamente quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo.

Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas, agregó.

Alejandro Morales resaltó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad.

"México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos. Limitarlo significaría un retroceso histórico", advirtió.

Dijo que las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio.

"Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica", afirmó.

"El interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas; limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional; si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en representación del colectivo", subrayó.

"Debilitar el interés legítimo genera un escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que litigar solo, con más costos y menos certeza para todos"

Alejandro Morales