Cajeme será el anfitrión de turistas en octubre

Este mes Cajeme será el gran anfitrión turístico de Sonora, al lograr posicionar por primera vez doce eventos en la cartelera turística para la atracción de viajeros regionales, nacionales e internacionales, superando así al resto de los municipios en lo que va del año, y donde se destacan convenciones, festivales, desfiles y deportes como torneos de pesca.

Roberto Gradillas Pineda, titular de la secretaría de economía y turismo del estado, dijo que cada uno de los eventos se debe ir generando más desarrollo, y que esto es posible al escuchar a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV). “Trabajando en unidad es como hacemos un esfuerzo de acciones, pero antes de darnos a conocer por fuera debemos darnos a conocer en el interior con los sonorenses para sentirnos identificados”.

Para resaltar la hospitalidad de Cajeme, en octubre se presentará en la presa Oviachic, un torneo de pesca partir del viernes 3, que será el que abra la temporada de eventos en el municipio; en esta misma línea también se llevará a cabo el Kayak Race que será realizado en la presa Álvaro Obregón el 12 de octubre, y también en el tema deportivo, se presentará la Serie inauguran de béisbol el jueves seis de octubre.

A esta lista de eventos se le suman cuatro festivales, que son el Oktoberfest el sábado 4, el Beerfest el 17, seguido del Festival de las calaveras el 24, el Festival de las calacas del 18 de octubre al 1 de noviembre que abarcará Cajeme, Cócorit y Esperanza.

En la parte académica se llevará a cabo la XXVII Convención regional estudiantil, y para quienes gusten de las obras teatrales, recordaron que estarán visitando el municipio Aracely Arámbula y el Sonorense David Zepeda con su puesta en escena Perfume de gardenia.

Asimismo, en la recta final del mes de octubre, el día 26 habrá dos eventos, uno en el escenario de la Laguna del Nainari, donde se realizará la carrera de botargas y otro es el desfile de carros alegóricos con la temática de día de catrinas en el marco de la celebración de día de muertos.