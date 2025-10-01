Realizan en Navojoa primera Feria de Salud por la Discapacidad

Navojoa realizó la primera edición de la Feria de la Salud por la Discapacidad, un evento en el que se apoyó a la comunidad con servicios enfocados al cuidado de la salud, a través de herramientas que impulsaron la inclusión y el bienestar de muchos.

Fue la Universidad Novo Hispana la sede del evento, en el cual asistieron padres de familia, personas con discapacidad y alumnos del plantel, en el que se presentaron módulos de Psicología, Nutrición, Odontología, Medicina, Enfermería, además de una farmacia con medicamentos gratuitos, en una jornada que se desarrolló durante cinco horas.

Además, estuvieron presentes diversos expositores que ofrecieron información y servicios a la comunidad, en el que se contabilizaron decenas de personas que, en esta primera ocasión, aprovecharon la jornada, la primera de este tipo que se realiza en el municipio.

Juan Carlos Cañedo, titular de la Dirección de Salud Municipal, recordó que en Navojoa constantemente se realizan ferias de la salud, sin embargo, en esta ocasión el enfoque fue dirigido a quienes cuentan con alguna discapacidad, lo que represente una oportunidad de revisar su estado de salud y aportar a la prevención.

Recordó que junto a DIF Municipal, se han realizado constantes colaboraciones en temas de salud y atención a personas que cuentan con alguna discapacidad, por lo que aseguró la continuidad de este tipo de programas.

"Posterior a esta jornada, hacerles un llamado a los cuidadores de personas con discapacidad para que se realicen revisiones periódicas, aprovechando este tipo de jornadas para procurar el buen estado de salud", abundó.

Por último, externó el llamado a la población a participar en futuras jornadas, donde los servicios continuarán siendo gratuitos y de alta calidad, con fechas que en su momento serán dadas a conocer.