Sindicalizados del Ayuntamiento de Huatabampo exigen devolución de ISR

Integrantes del Sindicato del Ayuntamiento de Huatabampo llevaron a cabo una manifestación de protesta en el Palacio Municipal, en demanda de la devolución de 10 meses deI Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La secretaria general del gremio, Juanita Durán Angulo, pidió también al alcalde Alberto Vázquez Valencia que cumpla con otras obligaciones laborales, como becas, vales de despensa, uniformes y herramientas de trabajo.

Asimismo, señaló que existe un trato desigual hacia los trabajadores sindicalizados y una falta total de disposición al diálogo por parte del Gobierno Municipal.

Indicó que el Ayuntamiento debe a 134 trabajadores el reembolso del ISR, prestación que, según contrato, debe devolverse en un 100%, pero que en ocasiones anteriores se ha pagado solamente en un 50%.

"La suspensión del pago está afectando directamente a la economía de las familias, por lo que debe respetarse el convenio y cumplirse con los compromisos adquiridos", subrayó.

Durán Angulo dijo que a lo anterior se suman adeudos con la Federación de Sindicatos, correspondientes a los meses de junio a septiembre, así como la omisión en la entrega de insumos básicos como guantes, fajas y herramientas mecánicas para el personal de recolección de basura.

Mencionó que, tras el plantón, Vázquez Valencia se comprometió a una reunión en 15 días, "pero no es la primera vez que se posponen citas y que el presidente evade el diálogo con el sindicato".

Asimismo, la líder del gremio señaló que mientras trabajadores con más de 15 años ganan apenas 302 pesos diarios, se han contratado recientemente unos 300 empleados sin considerar el presupuesto disponible, por lo que existe una saturación y desigualdad en la asignación de recursos.

Por último, pidió que no se tomen represalias contra ningún trabajador por ejercer su derecho a manifestarse.

FRASE

"No queremos que después de esta acción de protesta vengan amenazas": Juanita Durán