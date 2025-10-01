  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Consulado de Estados Unidos en Hermosillo suspende servicio de información

Hasta el momento no se ha visto afectada la atención presencial, pero se pide que quienes tengan trámites pendientes estén atentos a cualquier cosa

Oct. 01, 2025
La situación se ha replicado en todos los consulados de Estados Unidos ubicados en los distintos, que en el caso de México son nueve, de los cuales dos están en Sonora, uno en Hermosillo y otro en Nogales
La situación se ha replicado en todos los consulados de Estados Unidos ubicados en los distintos, que en el caso de México son nueve, de los cuales dos están en Sonora, uno en Hermosillo y otro en Nogales

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, informó que, debido a la falta de asignaciones presupuestarias, sus plataformas oficiales de redes sociales permanecerán sin actualizarse como lo hacen regularmente para la difusión de mensajes; sin embargo, aclaró que los servicios programados de pasaportes y visas continuarán según lo permita la situación presupuestaria.

En el anuncio se subraya que las plataformas oficiales que utilizan para la emisión de mensajes son "Facebook" y "X", es decir, estas son las cuentas que no serán actualizadas hasta que se reanuden las operaciones completas del Consulado; sin embargo, dejan claro que sí difundirán información que consideren urgente sobre temas de seguridad.

Esta situación de restricción presupuestaria, se ha replicado en todos los Consulados de Estados Unidos ubicados en los distintos países, que en el caso de México son nueve, de los cuales dos están en Sonora, uno en Hermosillo y otro en Nogales.

También Tamaulipas cuenta con dos Consulados, uno en Matamoros y otro en Nuevo Laredo; los demás estados cuentan con solo uno en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; y uno más en Tijuana, Baja California.

Aunque hasta el momento no se ha visto afectada la atención presencial de pasaportes y visas, se espera que quienes tengan trámites pendientes se mantengan atentos a las actualizaciones oficiales y sigan las indicaciones de cada Consulado para evitar contratiempos en sus trámites.

Como recomendación a la ciudadanía estadounidense para que se mantenga informada, el Consulado sugirió visitar la página web travel.state.gov, donde también podrán consular los servicios que se encuentran disponibles y el Estado de las operaciones consulares, como detalles de citas, trámites y cualquier eventualidad que resulte y que afecte la atención al público.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Sindicalizados del Ayuntamiento de Huatabampo exigen devolución de ISR
Sonora

Sindicalizados del Ayuntamiento de Huatabampo exigen devolución de ISR

Octubre 01, 2025

Realizan un plantón en el Palacio Municipal, donde también demandaron el cumplimiento de otros puntos del contrato colectivo

Realizan en Navojoa primera Feria de Salud por la Discapacidad
Sonora

Realizan en Navojoa primera Feria de Salud por la Discapacidad

Octubre 01, 2025

Se presentaron módulos de Psicología, Nutrición, Odontología, Medicina, Enfermería, además de farmacia con medicamentos gratuitos

Exhortan a resolver conflicto de Etnia Mayo
Sonora

Exhortan a resolver conflicto de Etnia Mayo

Octubre 01, 2025

La toma de carreteras no es el camino, afirma el Gobierno Tradicional de los Ocho Pueblos