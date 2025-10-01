Consulado de Estados Unidos en Hermosillo suspende servicio de información

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, informó que, debido a la falta de asignaciones presupuestarias, sus plataformas oficiales de redes sociales permanecerán sin actualizarse como lo hacen regularmente para la difusión de mensajes; sin embargo, aclaró que los servicios programados de pasaportes y visas continuarán según lo permita la situación presupuestaria.

En el anuncio se subraya que las plataformas oficiales que utilizan para la emisión de mensajes son "Facebook" y "X", es decir, estas son las cuentas que no serán actualizadas hasta que se reanuden las operaciones completas del Consulado; sin embargo, dejan claro que sí difundirán información que consideren urgente sobre temas de seguridad.

Esta situación de restricción presupuestaria, se ha replicado en todos los Consulados de Estados Unidos ubicados en los distintos países, que en el caso de México son nueve, de los cuales dos están en Sonora, uno en Hermosillo y otro en Nogales.

También Tamaulipas cuenta con dos Consulados, uno en Matamoros y otro en Nuevo Laredo; los demás estados cuentan con solo uno en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; y uno más en Tijuana, Baja California.

Aunque hasta el momento no se ha visto afectada la atención presencial de pasaportes y visas, se espera que quienes tengan trámites pendientes se mantengan atentos a las actualizaciones oficiales y sigan las indicaciones de cada Consulado para evitar contratiempos en sus trámites.

Como recomendación a la ciudadanía estadounidense para que se mantenga informada, el Consulado sugirió visitar la página web travel.state.gov, donde también podrán consular los servicios que se encuentran disponibles y el Estado de las operaciones consulares, como detalles de citas, trámites y cualquier eventualidad que resulte y que afecte la atención al público.