Clima en Sonora hoy, 15 de octubre: Frente frío 7 provocará descenso de temperatura y fuertes vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 15 de octubre, basado en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes estadounidenses.

El informe destaca la aproximación del frente frío número 7, el cual se encuentra interactuando con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en distintas regiones del estado.

Según el reporte, se esperan amaneceres muy frescos, especialmente en la zona montañosa, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los 10°C.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Mínima : 18°C

: 18°C Máxima : 31°C

: 31°C Humedad relativa : 90%

: 90% Viento : 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

: 10 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

Mínima : 19°C

: 19°C Máxima : 33°C

: 33°C Humedad relativa : 90%

: 90% Viento : 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

: 10 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

NOGALES

Mínima : 9°C

: 9°C Máxima : 24°C

: 24°C Humedad relativa : 80%

: 80% Viento : 10 km/h, rachas de hasta 65 km/h

: 10 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima : 16°C

: 16°C Máxima : 27°C

: 27°C Humedad relativa : 65%

: 65% Viento : 15 km/h, rachas de hasta 65 km/h

: 15 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

NAVOJOA

Mínima : 20°C

: 20°C Máxima : 34°C

: 34°C Humedad relativa : 85%

: 85% Viento : 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

: 10 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

AGUA PRIETA

Mínima : 13°C

: 13°C Máxima : 27°C

: 27°C Humedad relativa : 80%

: 80% Viento : 10 km/h, rachas de hasta 65 km/h

: 10 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

GUAYMAS

Mínima : 21°C

: 21°C Máxima : 30°C

: 30°C Humedad relativa : 80%

: 80% Viento : 15 km/h, rachas de hasta 60 km/h

: 15 km/h, Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL