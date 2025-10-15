Clima en Sonora hoy, 15 de octubre: Frente frío 7 provocará descenso de temperatura y fuertes vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 15 de octubre, basado en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes estadounidenses.
El informe destaca la aproximación del frente frío número 7, el cual se encuentra interactuando con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en distintas regiones del estado.
Según el reporte, se esperan amaneceres muy frescos, especialmente en la zona montañosa, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los 10°C.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 18°C
- Máxima: 31°C
- Humedad relativa: 90%
- Viento: 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 19°C
- Máxima: 33°C
- Humedad relativa: 90%
- Viento: 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
NOGALES
- Mínima: 9°C
- Máxima: 24°C
- Humedad relativa: 80%
- Viento: 10 km/h, rachas de hasta 65 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 16°C
- Máxima: 27°C
- Humedad relativa: 65%
- Viento: 15 km/h, rachas de hasta 65 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
NAVOJOA
- Mínima: 20°C
- Máxima: 34°C
- Humedad relativa: 85%
- Viento: 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
AGUA PRIETA
- Mínima: 13°C
- Máxima: 27°C
- Humedad relativa: 80%
- Viento: 10 km/h, rachas de hasta 65 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
GUAYMAS
- Mínima: 21°C
- Máxima: 30°C
- Humedad relativa: 80%
- Viento: 15 km/h, rachas de hasta 60 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
- Ante las condiciones previstas, Protección Civil exhorta a la población a:
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse con el viento.
- Proteger a menores, personas mayores y mascotas del frío matutino.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.