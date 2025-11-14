  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 14 de noviembre: Temperaturas a la baja; frente frío traerá viento, lluvias y aguanieve

El sistema invernal estará provocando bajas temperaturas, vientos fuertes y posibles nevadas, lo que reforzará las condiciones gélidas

Nov. 14, 2025
Protección Civil recomienda tomar precauciones ante efectos del frente frío. Foto: Yécora Sonora Weesma y PC.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y agencias oficiales de Estados Unidos, emitió un pronóstico del clima en Sonora, que advierte sobre cambios importantes en las condiciones climáticas para las próximas horas y días en el estado.

De acuerdo con el reporte, durante la noche de este viernes la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en altura, ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras, así como un marcado descenso de temperatura en la región. Además, se prevé probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de descargas eléctricas principalmente en zonas del norte y noreste de Sonora.

Protección Civil destacó que, durante la madrugada del sábado, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las áreas montañosas, debido al reforzamiento de la masa de aire frío asociada al sistema frontal.

Asimismo, se informó que entre el 18 y 19 de noviembre un nuevo frente frío ingresará al noroeste del país, reforzando las condiciones invernales, con más descenso térmico y potencial de vientos intensos.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: Mínima de 17°C y humedad del 65%. Se prevé una máxima de 33°C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 45 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Amaneció con 17°C y humedad del 85%. Máxima de 34°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielo despejado y sin probabilidad de precipitación.

Nogales: Mínima de 9°C y humedad del 60%. Máxima de 27°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado y 0% de lluvia.

San Luis Río Colorado: Temperatura mínima de 18°C y humedad de 45%. Se espera una máxima de 29°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. Cielos parcialmente nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

Navojoa: Mínima de 16°C y humedad del 75%. Máxima de 34°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h y cielo despejado.

Agua Prieta: Amaneció con 8°C y humedad del 50%. Máxima prevista de 28°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

Guaymas: Mínima de 17°C y humedad del 85%. Máxima de 29°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado y 0% de precipitación.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

