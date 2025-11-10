Clima en Sonora hoy, 10 de noviembre: Dos frentes fríos bajarán considerablemente las temperaturas

El pronóstico del clima en Sonora para este lunes 10 de noviembre, dado a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que prevalecerán condiciones estables en el estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

El pronóstico, basado en la información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, detalla que se espera un ambiente de cálido a caluroso por la tarde, mientras que en zonas serranas se prevé un descenso de temperatura durante la madrugada y noche, con ambiente frío característico de la temporada.

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁN LOS FRENTES FRÍOS EN SONORA?

Asimismo, se mantiene vigilancia sobre dos frentes fríos que podrían ingresar al territorio nacional entre los días 15 y 19 de noviembre, los cuales podrían generar descenso marcado en las temperaturas, vientos moderados y posibles precipitaciones en algunas regiones de la entidad.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA?

Hermosillo: Amaneció con 18°C y humedad del 30%. Se espera una máxima de 37°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Temperatura mínima de 18°C y máxima de 36°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados.

Nogales: Mínima de 7°C y máxima de 26°C; humedad del 45%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

San Luis Río Colorado: Mínima de 14°C y máxima de 34°C; humedad del 35%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

Navojoa: Mínima de 17°C y máxima de 38°C; humedad del 50%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

Agua Prieta: Mínima de 5°C y máxima de 25°C; humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

Guaymas: Mínima de 19°C y máxima de 32°C; humedad del 55%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante los posibles cambios en las condiciones meteorológicas previstos para mediados de mes.