  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy, 1 de octubre: Se espera un frente frío esta semana

Este día, habrá cielos despejados y calor en la entidad; sin embargo, habrá un leve descenso con la llegada de este nuevo sistema frontal

Oct. 01, 2025
Será un día caluroso en Sonora; sin embargo, se aproxima un frente frío.
Será un día caluroso en Sonora; sin embargo, se aproxima un frente frío.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, de acuerdo al análisis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 1 de octubre.

La dependencia informó que se esperan condiciones estables en todo el estado, caracterizadas por cielos despejados, temperaturas elevadas y sin probabilidad de lluvias.

¿CUÁNDO LLEGA EL FRENTE FRÍO?

Se advierten cambios en el panorama climático hacia mediados de la semana, con la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del país entre los días 3 y 4 de octubre. Este sistema provocará rachas de viento moderadas y un leve descenso en las temperaturas, especialmente en la zona fronteriza.

Además, se mantiene bajo vigilancia meteorológica el desarrollo de tres zonas de baja presión en el Océano Pacífico. Una de ellas presenta un 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en los próximos siete días, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 22 °C y máxima de 39 °C, con humedad del 60%. Vientos de hasta 40 km/h. Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Temperatura mínima de 24 °C y máxima de 38 °C. Humedad del 60% y vientos de hasta 40 km/h. Clima seco y soleado.
  • Nogales: Inició el día con 13 °C y alcanzará hasta 31 °C. Humedad del 55%. Vientos moderados y 0% de posibilidad de precipitación.
  • San Luis Río Colorado: Temperaturas entre 22 °C y 38 °C, con humedad del 75% y vientos de hasta 40 km/h. Clima seco y soleado.
  • Navojoa: Mínima de 24 °C y máxima de 39 °C. Humedad alta, con cielos despejados y sin lluvias.
  • Agua Prieta: Mínima de 15 °C y máxima de 31 °C. Humedad del 60% y ligera probabilidad de lluvia (10%).
  • Guaymas: Clima cálido con mínima de 25 °C y máxima de 34 °C. Humedad del 65% y viento constante de hasta 40 km/h. Sin probabilidad de lluvia.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Álamos nombra a Valentín Gámez Granados como nuevo Comisario de Seguridad Pública
Sonora

Álamos nombra a Valentín Gámez Granados como nuevo Comisario de Seguridad Pública

Octubre 01, 2025

Con este nombramiento, el municipio refuerza su compromiso de garantizar la seguridad pública, apostando por un conjunto entre gobierno y sociedad

Bloquean inconformes carretera a Etchojoa
Sonora

Bloquean inconformes carretera a Etchojoa

Octubre 01, 2025

La Procuraduría Agraria "nos plantó", acusan mayos de la Asamblea de Unidad

El Oviáchic: única presa del Río Yaqui con menos agua que en 2024 al cierre de septiembre
Sonora

El Oviáchic: única presa del Río Yaqui con menos agua que en 2024 al cierre de septiembre

Septiembre 30, 2025

A pesar de que este mes trajo lluvias muy por arriba de la media de aportaciones, la presa Álvaro Obregón no ve reflejado el incremento