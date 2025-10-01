Clima en Sonora hoy, 1 de octubre: Se espera un frente frío esta semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil, de acuerdo al análisis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 1 de octubre.

La dependencia informó que se esperan condiciones estables en todo el estado, caracterizadas por cielos despejados, temperaturas elevadas y sin probabilidad de lluvias.

¿CUÁNDO LLEGA EL FRENTE FRÍO?

Se advierten cambios en el panorama climático hacia mediados de la semana, con la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del país entre los días 3 y 4 de octubre. Este sistema provocará rachas de viento moderadas y un leve descenso en las temperaturas, especialmente en la zona fronteriza.

Además, se mantiene bajo vigilancia meteorológica el desarrollo de tres zonas de baja presión en el Océano Pacífico. Una de ellas presenta un 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en los próximos siete días, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA