Bloquean inconformes carretera a Etchojoa

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme, que desde el 14 de mayo realizan un plantón en el INPI, bloquearon la tarde de este martes la carretera a Etchojoa, en protesta porque funcionarios de la Procuraduría Agraria los "plantaron".

Indalecio Alcántar Neyoy, coordinador de Consejeros Tribales de la Asamblea de Unidad, informó que la semana pasada se llegó a un acuerdo para que los funcionarios acudieran al lugar del plantón, pero en cambio se reunieron en Navojoa con "otros grupos, a los que tienen controlados".

"Después nos pidieron que fuéramos a Navojoa a dialogar con la gente de la Procuraduría, pero no, así no son las cosas. Por lo visto, Martín Preciado, residente regional, maniobró el asunto a su favor", señaló.

Dijo que lo único que están causando con estas actitudes de provocación y división es empeorar las cosas.

"Y precisamente porque siguen con esas mismas acciones, decidimos bloquear la carretera durante varias horas, por tercera ocasión en un mes", agregó el líder del movimiento.

Alcántar Neyoy informó que este miércoles decidirán las siguientes manifestaciones de protesta, ya que la lucha sigue firme, en demanda de avances del Plan de Justicia y restitución de territorio, agua y desarrollo.

"Lo que estamos pidiendo es que los funcionarios federales lleguen a hablar directamente con nosotros. Que no interfiera el Gobierno", añadió.

Por tercera ocasión, los afectados decidieron cerrar el acceso al Municipio