Festival Internacional de Teatro Universitario llega a Sonora

Son cerca de sesenta actores los que participarán en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) el cual se realiza por parte de la Universidad de Sonora (Unison), y en esta, su décima séptima edición se enfocará en los temas de producción de obras, informó Flor del Carmen Herrera Navarro, jefa del Bellas Artes de la Unison.

"El festival tiene como objetivo promover la producción académica, la producción artística a nivel superior de instituciones no solamente nacionales, si no internacionales, y tiene un enfoque en el cual se vincula el quehacer artístico en el género teatral de los estudiantes, docentes", dijo la académica.

Herrera Navarro resaltó que otro de sus objetivos es vincular toda actividad y producción del FITU con el público en general, de tal manera que lo llevarán hacia toda la comunidad para que puedan asistir a cada una de las producciones que se van a estar presentando. "Con esto queremos contribuir al enriquecimiento del panorama teatral en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro estado".

También resaltó que uno de los eventos importantes que se presenciará en este festival es el homenaje al maestro Arturo Merino Morales y al maestro Luis Enrique García Pérez, a quienes califica como dos grandes del teatro universitario en Sonora e incluso a nivel nacional y mundial.

El Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que se realiza dos veces al año estará abierto para el público en general y se llevará a cabo del 6 al 11 de octubre, y se contará con la participación de la Universidad de las Artes de Yucatán, la facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Antonio Nariño de Colombia y la Universidad Autónoma de Baja California, entre otros.