  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Festival Internacional de Teatro Universitario llega a Sonora

Serán obras teatrales gratuitas y tendrán un homenaje a dos leyendas del Estado

Sep. 30, 2025
Flor del Carmen Herrera Navarro, jefa del Bellas Artes de la Unison
Flor del Carmen Herrera Navarro, jefa del Bellas Artes de la Unison

Son cerca de sesenta actores los que participarán en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) el cual se realiza por parte de la Universidad de Sonora (Unison), y en esta, su décima séptima edición se enfocará en los temas de producción de obras, informó Flor del Carmen Herrera Navarro, jefa del Bellas Artes de la Unison.

"El festival tiene como objetivo promover la producción académica, la producción artística a nivel superior de instituciones no solamente nacionales, si no internacionales, y tiene un enfoque en el cual se vincula el quehacer artístico en el género teatral de los estudiantes, docentes", dijo la académica.

Herrera Navarro resaltó que otro de sus objetivos es vincular toda actividad y producción del FITU con el público en general, de tal manera que lo llevarán hacia toda la comunidad para que puedan asistir a cada una de las producciones que se van a estar presentando. "Con esto queremos contribuir al enriquecimiento del panorama teatral en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro estado".

También resaltó que uno de los eventos importantes que se presenciará en este festival es el homenaje al maestro Arturo Merino Morales y al maestro Luis Enrique García Pérez, a quienes califica como dos grandes del teatro universitario en Sonora e incluso a nivel nacional y mundial.

El Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que se realiza dos veces al año estará abierto para el público en general y se llevará a cabo del 6 al 11 de octubre, y se contará con la participación de la Universidad de las Artes de Yucatán, la facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Antonio Nariño de Colombia y la Universidad Autónoma de Baja California, entre otros.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Delfinario Sonora deja de presentar show con animales
Sonora

Delfinario Sonora deja de presentar show con animales

Septiembre 30, 2025

Actualmente hay tres delfines que continúan brindando terapias

Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa
Sonora

Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa

Septiembre 30, 2025

Se reciben a 15 alumnos durante martes y jueves, cuando se desarrollan las sesiones

Anuncian en Navojoa actividades por el mes rosa
Sonora

Anuncian en Navojoa actividades por el mes rosa

Septiembre 30, 2025

Inician este miércoles 1 de octubre con la imposición y el encendido del lazo