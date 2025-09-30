  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

El Oviáchic: única presa del Río Yaqui con menos agua que en 2024 al cierre de septiembre

A pesar de que este mes trajo lluvias muy por arriba de la media de aportaciones, la presa Álvaro Obregón no ve reflejado el incremento

Sep. 30, 2025
La presa El Novillo presenta los mejores datos en cuanto a recuperación.
La presa El Novillo presenta los mejores datos en cuanto a recuperación.

El mes de septiembre dejó lluvias cuantiosas en la región y eso se refleja en los almacenamientos de la Cuenca del Río Yaqui, donde las presas cierran este ciclo con un importante incremento respecto al año pasado.

De acuerdo con el reporte del 30 de septiembre de 2025 emitido por el Distrito de Riego del Río Yaqui (DDRY), el sistema de presas registra 2 mil 094.8 millones de metros cúbicos (Mm³), es decir, 718.1 Mm³ más que en la misma fecha de 2024, lo que representa un aumento significativo en los niveles de almacenamiento.

ASÍ TERMINAN SEPTIEMBRE LAS PRESAS

  • La Angostura: 301.2 Mm³ (39.5% de almacenamiento). En 2024 tenía apenas 96.6 Mm³, lo que marca una recuperación muy notable.
  • El Novillo: 1,347.4 Mm³ (44.6%). El año pasado estaba en 702.8 Mm³, casi la mitad de lo que hoy concentra.
  • Álvaro Obregón "Oviáchic": 446.3 Mm³ (13.8%). A diferencia de las otras, esta presa está por debajo del nivel registrado en 2024, cuando tenía 577.4 Mm³.

LLUVIAS CLAVE EN SEPTIEMBRE

El mes de septiembre aportó 827.7 Mm³, una cifra muy superior a los 92.7 Mm³ recibidos en el mismo periodo del ciclo anterior, consolidándose como el mes más importante para la recarga de agua en este año agrícola.

Con estos números, La Angostura y El Novillo superan con creces los volúmenes de 2024, mientras que la presa El Oviáchic sigue siendo la más rezagada en la Cuenca del Río Yaqui, a pesar de las lluvias registradas en la región.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Delfinario Sonora deja de presentar show con animales
Sonora

Delfinario Sonora deja de presentar show con animales

Septiembre 30, 2025

Se trata por la Ley general de vida silvestre, promovida por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Festival Internacional de Teatro Universitario llega a Sonora
Sonora

Festival Internacional de Teatro Universitario llega a Sonora

Septiembre 30, 2025

Serán obras teatrales gratuitas y tendrán un homenaje a dos leyendas del Estado

Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa
Sonora

Escuela de deporte adaptado, un logro para Navojoa

Septiembre 30, 2025

Se reciben a 15 alumnos durante martes y jueves, cuando se desarrollan las sesiones