Álamos nombra a Valentín Gámez Granados como nuevo Comisario de Seguridad Pública

En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Álamos aprobó por unanimidad la propuesta para designar a Valentín Gámez Granados como comisario de Seguridad Pública, en sustitución de Rosario Millanes Soto. Con esta medida, se busca reforzar las acciones de prevención y estrechar la colaboración entre autoridades y ciudadanía para generar ambientes más seguros.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

Al asumir el encargo, Gámez Granados se comprometió a continuar trabajando en la prevención del delito y a salvaguardar el orden público, señalando que desempeñará su labor en estrecha vinculación con la comunidad para obtener resultados tangibles.

AUTORIDADES QUE RESPALDAN EL NOMBRAMIENTO

La sesión de Cabildo fue encabezada por el presidente municipal, Samuel Borbón Lara, quien junto con los miembros del Cabildo dio su aval al nuevo comisario. Estuvieron presentes la síndica municipal, Sonia Margarita Urbalejo Muñoz; las regidoras Paola Ivonne Díaz Vega, Francisca Aragón Baca y Herminia Enríquez; los regidores Edén Enríquez Cano, Sergio Pacheco y Héctor Sánchez; así como el secretario del Ayuntamiento, Rosario Corrales Palafox.

QUIÉN ES VALENTÍN GÁMEZ GRANADOS

Valentín Gámez Granados ha ejercido en el pasado como comisario de Seguridad Pública en el municipio de Navojoa, Sonora.

Durante su gestión en Navojoa, se le relacionó con iniciativas de prevención en centros escolares, donde promovió la revisión de mochilas en coordinación con directores y padres de familia, con la finalidad de reducir riesgos y proteger a los estudiantes.

CONTROVERSIAS

En 2018 fue relevado de su cargo en Navojoa cuando la autoridad municipal decidió cesarlo.

En otro episodio relevante, fue citado ante instancias municipales en Navojoa por no presentarse a comparecer en una Comisión Plural, lo que generó una posible notificación al Ministerio Público por desacato.

Con este nombramiento, el municipio de Álamos refuerza su compromiso de garantizar la seguridad pública, apostando por un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.