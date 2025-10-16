Clima en Sonora del 16 de octubre: Hoy ingresa el frente frío 7, con fuertes rachas de viento y temperaturas de hasta 10°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, jueves 16 de octubre, derivado del análisis de información del Servicio Meteorológico Nacional y de agencias oficiales de Estados Unidos.
La dependencia dio a conocer que hoy ingresa el frente frío número 7 por el noroeste de México, combinado con una vaguada en altura y la interacción de las corrientes en chorro polar y subtropical, mismo que generará condiciones climáticas relevantes en gran parte del estado.
Entre los efectos más importantes que se esperan destacan rachas de viento fuertes, especialmente en el norte y noreste del estado, así como descenso de temperaturas en zonas montañosas, donde los amaneceres podrían registrar valores inferiores a los 10°C.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 18°C | Máxima: 30°C
- Humedad: 65%
- Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
- Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 19°C | Máxima: 31°C
- Humedad: 70%
- Vientos de 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo despejado, 0% de precipitación
NOGALES
- Mínima: 9°C | Máxima: 24°C
- Humedad: 50%
- Vientos de 10 km/h con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h
- Cielo despejado, sin lluvia prevista
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 16°C | Máxima: 27°C
- Humedad: 65%
- Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 60 km/h
- Cielo completamente despejado
NAVOJOA
- Mínima: 20°C | Máxima: 33°C
- Humedad: 75%
- Vientos promedio de 10 km/h con posibles rachas de 40 km/h
- Sin probabilidades de precipitación
AGUA PRIETA
- Mínima: 13°C | Máxima: 27°C
- Humedad: 60%
- Rachas de viento fuertes de hasta 60 km/h
- Cielo claro durante el día
GUAYMAS
- Mínima: 21°C | Máxima: 30°C
- Humedad: 65%
- Vientos de 15 km/h con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h
- Ambiente soleado y estable