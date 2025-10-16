  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 16 De Octubre Del 2025
Sonora

Clima en Sonora del 16 de octubre: Hoy ingresa el frente frío 7, con fuertes rachas de viento y temperaturas de hasta 10°C

Protección Civil advierte sobre rachas de viento intensas y mañanas frías en zonas montañosas del estado. Pronóstico para las principales ciudades

Oct. 16, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, jueves 16 de octubre, derivado del análisis de información del Servicio Meteorológico Nacional y de agencias oficiales de Estados Unidos.

La dependencia dio a conocer que hoy ingresa el frente frío número 7 por el noroeste de México, combinado con una vaguada en altura y la interacción de las corrientes en chorro polar y subtropical, mismo que generará condiciones climáticas relevantes en gran parte del estado.

Entre los efectos más importantes que se esperan destacan rachas de viento fuertes, especialmente en el norte y noreste del estado, así como descenso de temperaturas en zonas montañosas, donde los amaneceres podrían registrar valores inferiores a los 10°C.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Mínima: 18°C | Máxima: 30°C
  • Humedad: 65%
  • Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 19°C | Máxima: 31°C
  • Humedad: 70%
  • Vientos de 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo despejado, 0% de precipitación

NOGALES

  • Mínima: 9°C | Máxima: 24°C
  • Humedad: 50%
  • Vientos de 10 km/h con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h
  • Cielo despejado, sin lluvia prevista

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 16°C | Máxima: 27°C
  • Humedad: 65%
  • Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 60 km/h
  • Cielo completamente despejado

NAVOJOA

  • Mínima: 20°C | Máxima: 33°C
  • Humedad: 75%
  • Vientos promedio de 10 km/h con posibles rachas de 40 km/h
  • Sin probabilidades de precipitación

AGUA PRIETA

  • Mínima: 13°C | Máxima: 27°C
  • Humedad: 60%
  • Rachas de viento fuertes de hasta 60 km/h
  • Cielo claro durante el día

GUAYMAS

  • Mínima: 21°C | Máxima: 30°C
  • Humedad: 65%
  • Vientos de 15 km/h con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h
  • Ambiente soleado y estable
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


