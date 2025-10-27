CFE: El subsidio está a punto de concluir

Luego de casi seis meses de que el Gobierno del Estado solventara una parte del pago de la energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), finalmente el próximo viernes 31 de octubre se concluye el subsidio, mientras tanto la Unión de Usuarios, continuará promoviendo el servicio como un derecho humano, informó el líder del colectivo, Ignacio Peinado Luna.

Este año fue el primero en la historia de la lucha de la Unión de Usuarios por mantener un bajo costo en el servicio que presta la CFE, en que se hizo de manera oficial, tal como se había acordado en 2024, que era una ampliación en el periodo del apoyo para el pago de este servicio básico.

Aunque sí se cumplió con las fechas en tiempo y forma, empezando el 1 de abril para culminar el 31 de octubre, este verano incrementaron los reportes hacia el servicio, principalmente por apagones, los cuales se presentaron en su mayoría por la falta de mantenimiento.

Durante este periodo, la Unión de Usuarios estuvo trabajando en gestiones en apoyo a la ciudadanía para resolver los problemas que se generaron principales temas en los picos de calor en todo el Estado.

"Hay que recordar que esto se logra ciertamente gracias a la lucha social emprendida por cientos y miles de usuarios, particularmente la familia Unión de Usuarios y evidentemente el hecho de que el gobierno de Sonora haya sido empático ante esta realidad que enfrentamos los sonorenses ante las altas temperaturas", resaltó Peinado Luna.

El líder del colectivo, también recordó que la lucha no es solo en verano, sino que se mantiene viva durante todo el año para que se considere un derecho humano igual que el tema del agua, siguiendo los principios que promueven como Unión de Usuarios, que es defender los derechos ciudadanos.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que tome en cuenta la conclusión de este periodo de subsidio para que en caso de que regrese el clima de calor, estén conscientes del cobro que se realizará.