Casas y comercios también participan rumbo al Festival de la Calaca en Álamos

Los comercios y hogares de Álamos se están sumando al programa "Decoremos Juntos Álamos", actividad con motivo del Festival de la Calaca 2025, en el que se está buscando llenar de color y creatividad las calles de la ciudad durante el 31, 1 y 2 de noviembre, cuando se desarrolle el Festival Cultural.

La iniciativa fue impulsada días atrás por parte del Ayuntamiento Municipal de Álamos, con el objetivo de invitar a la comunidad a sumarse al programa, sin embargo, la respuesta ha sido muy favorable, por lo que se proyecta que esta semana, muchos hogares luzcan adornados con los colores característicos del Día de Muertos.

"El entusiasmo y la participación de las familias hacen posible que esta bella tradición siga creciendo y que nuestro Pueblo Mágico luzca más vivo que nunca", describieron autoridades.

No obstante, invitaron a toda la comunidad que no se ha sumado a formar parte, a decorar sus hogares, participando en una de las tradiciones más coloridas y llenas de vida que tiene México.

"Invitarlos a decorar nuestras calles, los hogares y comercios, con flores, velas, papel picado y creatividad. Hagamos que cada rincón de Álamos refleje nuestra historia, cultura y amor por quienes recordamos con cariño", pronunciaron.

Para este fin de semana, será cuando Álamos cuente con tres días del festival característico por el Día de Muertos, el cual año con año ofrece recorridos, desfile de catrinas, pasarelas, música y mucha diversión.